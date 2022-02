Auf der Suche nach dem verlorenen Spaß

Zum Internationalen Frauentag lädt die Kulturgesellschaft in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ahlen, der Volkshochschule sowie der Familienbildungsstätte zum Kabarettabend mit Inka Meyer am Samstag, 5. März, um 20 Uhr in die Stadthalle ein. Die Auswüchse des modernen Lifestyles zeigt Inka Meyer laut Ankündigung in beachtlichem Sprechtempo mit erfrischender Selbstironie und überzogener Rhetorik in ihrem Programm „Zurück in die Zugluft“.

Alltag im Ausnahmezustand

Die „Rhein-Neckar-Zeitung“ schrieb über sie: „Mit wohlgesetzten Worten und blitzenden Augen nimmt sich die Kabarettistin Inka Meyer in ihrem neuen Programm die Auswüchse des modernen Lifestyles vor. Fröhlich dahinfabulierend hangelt sie sich dabei wortreich von ihrer eigenen Biografie voran zu den zweifelhaften Segnungen der Neuzeit, die vor allem für die Generation Z immer mehr Stress bedeuten. Sie widmet sich der Alltagskomik – dem ganz normalen Wahnsinn zwischen Männern und Frauen. Lustvoll zerpflückt sie skurrile Beispiele für alltägliche Sexismen mit ihrem kabarettistischen Präparierbesteck. Ihre Geschichten sind aus dem Leben, erzählen vom Ökokrieg oder von komplett defizitären modernen Familienkonzepten.“

Inka Meyer über sich: „Als Kind war jeder Tag ein Sonntag. Als Student immer Freitag. Und heute ist irgendwie ständig Montag. Was ist passiert? Unser Alltag ist ein Ausnahmezustand, der zur Regel wurde. 60 Prozent aller Menschen reden mit ihrem PC, wobei 90 Prozent persönliche Beleidigungen sind und 20 Prozent in Handgreiflichkeiten enden. Deshalb sagen viele Menschen in Deutschland: ,Was wir brauchen, ist ein Führer!‘ Auf Neudeutsch: ,Coach‘. Zur Selbstfindung. Nur was, wenn mir nicht gefällt, was ich da finde? Mein Chef hat meinen Achtsamkeits-Coach sogar bezahlt. Toll, denn dank meiner Firma weiß ich endlich, dass ich den falschen Job habe. Doch enden meine Bewerbungsgespräche stets mit: ,Veni, vidi, violini.‘ Übersetzt: ,Ich kam, ich sah, ich vergeigte.‘“

Perfekte Reisebegleitung

Inka Meyer, so die Veranstalter, sei „die letzte Inka“ des deutschen Kabaretts: „Indianerin und Fährtenleserin im Dickicht der Moderne. Die Tochter eines friesischen Orientexperten ist die perfekte Reisebegleitung auf der Suche nach dem verlorenen Spaß.“

Eintrittskarten zum Preis von 18 Euro (Mitglieder der Kulturgesellschaft erhalten eine Ermäßigung), sind im Vorverkauf der Stadthalle Telefon 20 00, und bundesweit unter Reservix.de erhältlich. Für den Besuch der Veranstaltung gilt die 2Gplus-Regel. Der Mund-Nase-Schutz ist durchgängig auch während der Show zu tragen.