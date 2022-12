Auf ein Pröhlken am Lagerfeuer

Die interkulturelle Weihnachtsfete „Merry Christmas“ war ein Publikumsmagnet. Auf dem Glückaufplatz erfreuten sich die Besucher an dem bunten Bühnenprogramm und trafen sich auf ein Schwätzchen mit Nachbarn, Kollegen und Bekannten am Lagerfeuer.

Weihnachtsmann, Lagerfeuer und das vielfältige Bühnenprogramm zog am späten Mittwochnachmittag und frühen Abend etliche Hundert Menschen auf den Glückaufplatz. Schon vor der Eröffnung um 16 Uhr erfüllten die feierlustigen Gäste den Platz mit buntem Treiben. Die interkulturelle Weihnachtsfete „Merry Christmas“ war ein Publikumsmagnet. Die Temperaturen waren wahrhaftig vorweihnachtlich. Was zwar kalte Füße und Nasen machte, aber den Glühwein, Punsch oder Kakao umso besser schmecken ließ.

Buntes Programm auf der Bühne

Dazu wurde der Platz traditionell von den wichtigen Akteuren im Stadtteil eingerahmt. Kindergärten, Schulen und weitere Gruppen sorgten für ein buntes Programm und die jeweiligen „Fan-Gruppen“ für die Stimmung. Wer nicht vor der Bühne stand, zog sich an das zentrale Feuer zurück. Ein Schwätzchen mit dem Nachbarn hier, ein Pröhlken mit dem Kollegen dort und auch die eine oder andere Unterhaltung mit einem vielleicht sogar ganz und gar Fremden – „Merry Christmas“ macht es möglich.

Ein beliebter Treffpunkt war das Lagerfeuer. Foto: Peter Schniederjürgen

Für den Jupp-Foto-Club war dies eine perfekte Gelegenheit, den mittlerweile zur Tradition gewordenen Kalender anzubieten. „Der zeigt ausgewählte Bilder der Zeche Westfalen aus dem üppigen Archiv des Clubs und kommt immer wieder ganz hervorragend bei den Menschen hier an“, freut sich Marc Senne, Vorsitzender des Clubs. Dessen Basisbestand kommt aus der Sammlung von Josef „Jupp“ Hesse. Er ist der Namensgeber dieses Foto-Clubs.

Mehr als 10 000 Fotos der Zeche Westfalen

Jupp Hesse war früher in der Materialbewirtschaftung beschäftigt. So sammelte und archivierte er auf der Zeche Westfalen deutlich mehr als 10 000 Fotos. Die reichen vom Abteufen und Baubeginn der Zeche bis zur deren Schließung. Diese Fotos, und auch die weiteren Fotospenden, werden nun in den Räumen des Vereins in wechselnden Themenausstellungen gezeigt. Der Kalender hat sich so zu einem beliebten Geschenk entwickelt. „Das ist eine richtig gute Sache, da mache ich gerne mit – schon zur Erinnerung“, freute sich Günter Marold mit Gattin Ruth. War er doch selbst lange dort aktiv. So erwarb er schnell eines der raren Exemplare von „Ex-Kumpel“ Walter König.

Günter und Ruth Marold kauften den neuen Kalender des Jupp-Foto-Clubs bei Walter König. Foto: Peter Schniederjürgen

Zwischendrin zog der Weihnachtsmann, begrüßt von Hermann Huerkamp, Leiter des Stadtteilbüros, über den Platz und verteilte seine Schoko-Kollegen an die Kinder.