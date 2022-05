Auf wilde Reise mit Mr. Boombasti

Wo und wer sind eigentlich die wahren Superheldinnen und -helden in der Republik? Bastian Bielendorfer sucht in seinem neuen Programm die Antwort.

Bühnenprogramme, Bücher, Podcasts und dann auch noch das: Mit seinen Auftritten bei „Let‘s Dance“ ohne wirkliches Bewegungstalent hat sich Comedian Bastian Bielendorfer in den vergangenen Monaten einer noch breiteren Öffentlichkeit ins Bewusstsein getanzt. Was an Rhythmus und Geschmeidigkeit in den Gliedmaßen fehlte, machte der Wahl-Kölner mit charmant-frechen Sprüchen mehr als wett.

Ab 2023 ist Bastian Bielendorfer mit seinem neuem Programm „Mr. Boombasti – In seiner Welt ein Superheld“ auf großer Deutschlandtour in über 50 Städten – und am 2. März in der Stadthalle Ahlen zu Gast.

Das Leben ist wieder da

Keine Bühne. Kein Publikum. Kein Lachen. Isolation. Ein Leben in Zeitlupe. Zwei Jahre Stillstand. Endlich vorbei: Jetzt ist unser Leben wieder da, heißt es in der Ankündigung, das Lachen ist zurück und mit ihm „Mr. Boombasti“ alias Bastian Bielendorfer.

Dicker Junge mit Pagenschnitt. Sprachfehler. Die ewige Teilnehmerurkunde. Lehrerkind und Mobbingopfer. Keine guten Startbedingungen und trotzdem hat selten jemand aus so wenig so viel gemacht: Bestsellerautor. Ausverkaufte Tournee. Eigene TV-Show. Weil Humor stärker ist als Muskeln. Und der Verstand keine Falten kriegt. Basti ist in seiner Welt ein Superheld. Denn wie schafft man es sonst fast in das Finale der populärsten Tanzshow des Planeten, obwohl man tanzt wie ein Sack voll Nüsse? Zwei erfolgreiche Podcasts zu haben, obwohl man schlimmer lispelt als der Colgate-Biber? Ganz einfach. Indem man seine Schwächen zu seinen Stärken macht.

Zwei Stunden Vollgas-Comedy

In seinem neuen Programm „Mr. Boombasti – In seiner Welt ein Superheld“ feuert Bastian Bielendorfer ohne Atempause zwei Stunden Vollgas-Comedy aus einer Welt ab, die in der Zwischenzeit nicht weniger verrückt geworden ist. In der Menschen als Superheldinnen und -helden gefeiert werden, nur weil sie ihre Kinder ungefragt im Internet präsentieren. Eine Welt, in der der Staat immer noch darüber diskutiert, ob die wahren Superheldinnen und -helden vielleicht fair bezahlt werden sollten. Eine Welt, in der die Jugend von heute die Fehler von gestern beheben muss. Eigentlich ist die Welt voll mit solchen Superheldinnen und -helden, sie werden nur nicht gesehen. Jetzt ist es Zeit, dass sie sich zu erkennen geben.

Von Tag zu Tag verrückter

Im Rahmen seiner Tour durch Deutschland nimmt „Mr. Boombasti“ sein Publikum mit auf eine wilde Reise durch eine Gegenwart, die von Tag zu Tag verrückter wird und der man nur auf eine Weise begegnen kann – mit einem boombastischen Lachen im Gesicht. Und wer weiß: Vielleicht entdeckt der eine oder andere Gast dabei auch die Superkraft in sich.

Tickets für die Veranstaltung am 2. März (Donnerstag) in der Stadthalle gibt es ab sofort in der Stadthalle unter Telefon 20 00, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter reservix.de. Beginn der Show ist um 20 Uhr.