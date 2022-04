Aufbruchstimmung nach ruhiger Zeit

Es sei „ein tolles Gefühl, wieder so eine große Runde zu sehen“, bekannte Guido Keil. Zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren traf sich die Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV) am Donnerstagabend wieder zu einer „ganz normalen“ Versammlung im Saal Witte. Und der Vorsitzende war sichtlich froh angesichts der spürbaren Motivation unter den Spitzenvertretern.

MEHR ZUM THEMA IG-VVV-Vorsitzender Guido Keil über Corona und die Zukunft der Vorhelmer Vereine Mut zum Experimentieren gewünscht

Bürgerhaus-Pläne vorerst auf Eis gelegt

„Wir haben heute bewusst auf alle Technik und digitalen Komponenten verzichtet“, erklärte Guido Keil. „Viele haben über Monate nur in der digitalen Welt gelebt, da tut der analoge Austausch heute richtig gut.“ In einer Schweigeminute wurde an die Verstorbenen Willi Bücker und Klaus Pelmke erinnert, die viele Jahre feste Säulen im Vereinsleben gewesen sind. Die Opfer des Ukraine-Kriegs schloss der Vorstand explizit mit ein.

Vorerst erledigt haben sich die Pläne eines „Vorhelmer Bürgerhauses“. Die IG hatte der Stadtverwaltung vor längerer Zeit ein Konzept vorgelegt, wie die gemeinsame Nachnutzung des Gasthauses Pelmke im Sinne der Vereine umgesetzt werden könnte. Durch den Verkauf der Immobilie habe sich eine andere Perspektive ergeben. „An der Idee, neue Räume als Treffpunkt zu schaffen, wollen wir aber festhalten“, so Keil.

Leichter in der Umsetzung sieht die IG einen digitalen Schaukasten, in dem die aktuellen Termine im Dorf transparent gemacht werden. Der Vorstand bat alle Vereine, den bereits bestehenden Vereinskalender auf der Internetseite regelmäßig zu befüllen, auch um Terminkollisionen zu vermeiden.

Bei den Wahlen wurde Felix Demski einstimmig als zweiter IG-Vorsitzender gewählt. Neuer Kassenprüfer an der Seite von Maria Vatterodt wurde Friedrich Eilert. Weiterhin im Amt sind Guido Keil als Vorsitzender, Leon Schwarte als Schriftführer und Luise Wedepohl als Schatzmeisterin.

Ortsausschuss-Vorsitzender Hubertus Beier Foto: Christian Wolff

In einem eigenen Tagesordnungspunkt wurde abgefragt, wie die Vereine durch die Pandemiejahre gekommen sind. Nach gut einstündigem Vortrag der einzelnen Akteure zog Guido Keil ein zuversichtliches Resümee: „Ich muss sagen, Vorhelm hat in dieser schwierigen Zeit so einiges bewegt, auch wenn es keine Großveranstaltungen geben durfte. Noch immer gibt es Stolpersteine, aber es geht wieder in Richtung Normalität.“ Aus den Beiträgen der Anwesenden wurde ebenso deutlich, dass es bis jetzt kaum Mitgliederschwund gab. Im Gegenteil: Von einigen Vereinen wurde ein erfreulicher Zuwachs vermeldet, zum Beispiel vom Heimatverein, den Willi Wienker vertrat. Positive Entwicklungen verkündete auch Hubertus Beier für den Ortsausschuss. Er lobte dabei, wie sehr der Fördertopf für bürgerschaftliche Projekte in Vorhelm gefragt ist. „Seit 2018 haben wir mehr als 80 000 Euro investiert.“

Kritik an Karneval im Mai

Ein wenig Kritik übte Friedrich Eilert, Vorsitzender des Allgemeinen Schützenvereins, an dem Vorgehen der KG „Klein-Köln“, den Karneval im Mai nachzuholen. „Dann haben wir innerhalb von sechs Wochen vier Großveranstaltungen im Dorf“, sagte er – verbunden mit der Sorge, dass es den Leuten „zu viel“ werden könnte, auch aus finanzieller Sicht. Peter Wiethaup als Chef der federführenden TuS Westfalia hatte kurz zuvor ausgeführt, dass es eine bewusste Entscheidung gewesen sei, Gala und Kinderkarneval im Sommer stattfinden zu lassen. „Wir machen das vor allem im Sinne der Kinder, die sonst irgendwann ihren Spaß am Tanzsport verlieren“, erklärte er. Eine viel zu lange Zeit habe es weder Training noch Aufführungen gegeben, so dass es an der Zeit sei, ihnen diese Möglichkeit der Entfaltung zu geben.

Für den vormaligen IG-Vorsitzenden Josef Remmert haben die Mitglieder noch einen Abschiedsausflug mit Planwagen vorbereitet, der bislang nicht stattfinden konnte. Am 27. August soll es dann endlich soweit sein.