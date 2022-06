Aufgaben der „Lobby für Kinder“

Was macht eigentlich der Kinderschutzbund? Ein Infoabend für alle Interessierten gibt Aufschluss.

Zum nächsten Infoabend für Eltern laden Jugendamtselternbeirat und Jugendamt der Stadt Ahlen am Dienstag (21. Juni) um 19 Uhr in den Barthelhof am Kirchplatz ein. Im Rahmen der „Wochen des Kinderschutzes“ stellt der Kreisverband Warendorf des Kinderschutzbunds sich und seine Aufgaben vor.

Für Fragen steht Sylvia Klett vom Fachbereich Freiwilligenkoordination zur Verfügung. Der Kinderschutzbund beschreibt sich selbst als „Lobby für Kinder“, deren Arbeitsgrundlage die UN-Kinderrechte sind. Der Kinderschutzbund fordert ihre Aufnahme ins Grundgesetz.

Sylvia Klett stellt nicht nur die Arbeit des Kinderschutzbundes vor, sondern bietet zudem einen kurzen Einblick in Inhalt und Struktur des Landeskinderschutzgesetzes. Interessierte, die an dem Informationsabend teilnehmen möchten, können sich ab sofort per E-Mail beim Jugendamtselternbeirat unter info@jaeb-ahlen.de anmelden.