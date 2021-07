Aufklärer helfen in Leverkusen

Ein Konvoi der Ahlener Westfalen-Kaserne hat sich am Freitagvormittag auf den Weg nach Leverkusen gemacht. An dem Hochwasser-Katastropheneinsatz beteiligen sich 100 Kräfte mit 29 Fahrzeugen.

Nichts mit freiem Wochenende oder Urlaub. 45 Minuten sollte es am Donnerstagabend dauern, ehe klar war: 100 Aufklärer der Ahlener Westfalenkaserne rücken am anderen Morgen in den Hochwasser-Katastropheneinsatz aus. 14 Stunden später rollen 29 Fahrzeuge mit 100 Soldatinnen und Soldaten vom Gelände. Ziel: Leverkusen. Weitere Kräfte könnten in den nächsten Tagen noch folgen.