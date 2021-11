Aufmerksamkeit auf Armut und Not lenken

Am Sonntag fand auf dem Marienkirchplatz zum dritten Mal die Aktion „Eine Million Sterne“ am neuen Ort statt. Sie macht aufmerksam auf Armut und Not weltweit und vor Ort.

400 Kerzen – aufgestellt in Sternform – zündeten die Organisatoren an, um auf Armut und Not aufmerksam zu machen.

Am Sonntag fand auf dem Marienkirchplatz zum dritten Mal die Aktion „Eine Million Sterne“ am neuen Ort statt. Diese Solidaritätsaktion von Caritas International gibt es bundesweit in etwa 80 Städten und in einigen europäischen Ländern. Sie macht aufmerksam auf Armut und Not weltweit und vor Ort.

Die Aktion fand erstmals 2015 auf dem Ludgeri-Kirchplatz und an den Ludgeri-Höfen statt. Der Caritasverband Ahlen hat gemeinsam mit der Kirchengemeinde St. Bartholomäus und Ehrenamtlichen diese Aktion vorbereitet und viele Sterne aus etwa 400 Kerzen zum Leuchten gebracht. Zudem wurde der Kirchturm und die Kirche besonders illuminiert und hunderte Sterne tanzten an der Kirchenwand.

Etwa 70 Interessierte waren gekommen, um Solidarität zu zeigen und Kerzen anzuzünden gegen die Dunkelheiten der Welt. Bei Musik, Punsch und Waffeln konnte diese besondere Stimmung genossen werden. An alle Teilnehmenden wurden Strohsterne verteilt mit dem Motto „Eine Million Sterne- und einer für dich“. Gegen die Not vor Ort in Ahlen konnte gespendet werden.