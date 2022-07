Augen öffnen für die Natur

Wie funktioniert die Natur? Welche Tiere gibt es in welchen Lebensräumen? Der Hegering will gemeinsam mit der Kreisjägerschaft und der LVM schon früh ansetzen, die Menschen zu sensibilisieren. Zum Beispiel mit Bücherpaketen in Kindergärten.

Patrick Sunderkemper (Hegeringleiter, l.) und Thomas Schulze Beerhorst (LVM-Versicherungen) überreichten das Bücherpaket an die Vertreter des Nepomuk-Kindergartens. In nächster Zeit sollen alle Kindertageseinrichtungen damit ausgestattet werden.

Oft hat er die „Rollende Waldschule“ begleitet, die jungen Leuten die Hege und Pflege der Natur nahebringt. „Ich war erstaunt, dass viele Kinder gar nicht mehr wissen, wie sie Fuchs oder Dachs unterscheiden können“, sagt Patrick Sunderkemper. Als Vorsitzender des Hegerings Ahlen ist es ihm ein Anliegen, das Wissen über Flora und Fauna gerade an den Nachwuchs weiterzugeben.

Ein sinnvolles Instrument dazu ist das Bücherpaket der Kreisjägerschaft, das aktuell an alle Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet verteilt wird. So auch am Dienstagvormittag an den Nepomuk-Kindergarten, den Patrick Sunderkemper gemeinsam mit Thomas Schulze Beerhorst (Projektpartner LVM-Versicherungen) besucht.

Lehrbücher und Unterhaltung in einem

In dem Paket befinden sich sechs Bücher mit unterschiedlichen Schwerpunkten und zugeschnitten auf bestimmte Altersklassen. Unter anderem wird die Frage geklärt, woher eigentlich die Milch kommt und welche interessanten Tiere auch außerhalb des Waldes, zum Beispiel in der Stadt, leben. „Das können wir bestimmt sinnvoll einsetzen“, freut sich Kindergartenleiterin Gisela Wichmann über die altersgerechte Literatur, die Interesse weckt, aber auch die Realität im Auge behält. „Das sind Lehrbücher und Unterhaltung in einem“, meint Thomas Schulze Beerhorst.

Dem Hegering, so Sunderkemper, sei es sehr wichtig, den Menschen schon früh die Augen für die Natur zu öffnen. „Nur das, was man kennt, kann man auch schützen“, laute die Devise. Welch wichtige Rolle der Jäger beim Erhalt des Naturraumes spiele, komme in der öffentlichen Wahrnehmung oft zu kurz. „Man darf das gemeinschaftliche Wirken nicht allein auf die Jagd reduzieren. Es gehört einiges mehr dazu.“

Die Kreisjägerschaft Warendorf ist mit ca. 2500 Mitgliedern die größte Naturschutzorganisation im Kreisgebiet. Die Mitglieder stammen aus allen Berufsgruppen und sind in 19 Hegeringen mit insgesamt 428 Revieren aktiv.