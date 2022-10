Augen und Ohren immer geöffnet

Nach zwei Jahren Pause kam die Pfarrcaritas St. Pankratius am Donnerstagnachmittag erstmals wieder zu einer Jahreshauptversammlung im Pfarrzentrum zusammen. Unter anderem waren Personalwechsel im Leitungsteam und bei den Sammlern ein Thema.

„Im Caritasteam hat sich einiges verändert“, begrüßte Annette Drügemöller die Pfarrcaritasmitglieder. Sie selbst hatte im Sommer 2021 die Teamleitung von Anna Rosendahl übernommen, die auf eigenen Wunsch hin ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte. Annette Drügemöller dankte ihrer Vorgängerin für ihr geleistetes Engagement.

Dementsprechend leitete Annette Drügemöller erstmals die Versammlung und machte auf das 125-jährige Bestehen des Deutschen Caritasverbands aufmerksam. „Der Verband hat sich Not sehen und handeln auf seine Fahnen geschrieben“, erklärte sie und erwähnte darüber hinaus die rund 693 000 haupt- und 500 000 ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Verband, wozu auch Vorhelm gehört. Sinn der Pfarrcaritas sei es, Geld zu sammeln, aber es sei auch wichtig mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Deshalb heiße es, Augen und Ohren offenzuhalten, um zu erfahren, ob ein Gemeindemitglied in Not ist.

Gerlinde Oskamp hatte eine gesegnete kfd-Wallfahrtskerze mit zur Versammlung gebracht. Foto: Ralf Steinhorst

Neben Annette Drügemöller sind auch Anne Glanemann und Marie Marpert neu ins Leitungsteam gekommen. Bei den Sammlerinnen haben Henriette Schlingenkötter, Agnes Untied und Margret Wöhle ihren Bezirk aufgegeben. Dafür verstärken Barbara Brinkkötter, Marlies Fleuter, Judith Jäger, Gilla Kosmann, Miriam Loermann, Marion Marpert, Annette Rehbaum, Lisa Rehbaum, Margret Tewes und Jennifer Uelk die Gruppe. Ab dem 7. Dezember wird das diesjährige Weihnachtspräsent für die Alten und Kranken in den Bezirken verteilt.

Ehrung mit Elisabeth-Kreuz

Für ihre 25 Jahre ehrenamtliche Arbeit wurde Christa Kleinikel mit dem Elisabeth-Kreuz geehrt. Da sie leider verhindert war, wird ihr das Kreuz nachträglich überreicht. Pfarrer Michael Kroes zeigte sich im Rechenschaftsbericht erfreut über die Einnahmen von 8234 Euro: „Wir haben in den letzten Monaten gute Caritasarbeit machen können, die Einnahmen können sich sehen lassen.“ Die Einnahmen werden unter anderem für Familienhilfen und Notfälle sowie für die Unterstützung bedürftiger Kinder verwendet.

Gerlinde Oskamp hatte mit einer gesegneten Caritas-Kerze etwas Besonderes mitgebracht. Jeder Caritasverband hatte bei der Wallfahrt der NRW-Caritasverbände Anfang Oktober in Kevelaer eine erhalten, die nun in den Bezirken wandern soll.