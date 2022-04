Auktionator darf den Hammer wieder auspacken

Nach drei Jahren wird vom 26. Bis 28. Mai endlich wieder ein Schützenfest in Dolberg stattfinden. Nach dieser Verkündung des Vorstands im Rahmen der Frühjahrsversammlung des Dolberger Schützenvereins am Freitag im Gasthof „Zur Post“ herrschte gute Laune. Mit der Versteigerung des Vogelbaus legten die Schützen zudem einen Grundstein zu ihrem wichtigsten Fest.

Zunächst aber nahmen sie mit Justus Brehe, Max-Laurien Hälker, Leon Kulke und Christoph Wischues vier neue Jungschützen in ihre Gemeinschaft auf, ehe die die Planungen besprochen wurden.

Noch vor dem Schützenfest wird wieder das Preisschießen aufgenommen, das am 29. April (Freitag) ab 18.30 Uhr im Saal der Gaststätte Ostermann stattfindet. Es wird in den Alterskategorien U50 und Ü50 geschossen. Der Zugang erfolgt über den Eingang am Biergarten.

Ukrainekrieg bleibt in den Köpfen

„Dieses Jahr können wir uns wieder auf das Schützenfest freuen“, erntete Hans Droste großen Applaus. Nach jetzigem Stand sogar ganz ohne Pandemiebeschränkungen, wie der Vorsitzende erklärte. Allerdings habe der Vorstand mit sich gerungen, ob das Fest wegen des Ukrainekriegs überhaupt stattfinden solle.

Das Gremium sprach sich dafür aus, weil der Verein damit Zusammengehörigkeit zeigen wolle. Er stehe fest für die demokratischen Grundwerte ein. „Wir werden in den Tagen aber an die Ukraine denken“, kündigte Hans Droste an und forderte die Schützen umgehend zu einer Gedenkminute auf: „Wir denken an die völlig unnützen Opfer der Gewaltverbrechen.“

Hermann Stratmann junior (M.) hat die Versteigerung zum Vogelbau gewonnen. Auktionator Philip Rödelbronn (l.) und der Vorsitzende Hans Droste gehörten zu den ersten Gratulanten. Foto: Ralf Steinhorst

Der Ablauf der Festtage erfolgt wie gewohnt, allerdings mit dem Novum, dass gleich drei Silberkönige, nämlich die von 2020, 2021 und 2022, gefeiert werden. Gleiches gilt für die Jubelköniginnen der selben Jahre. Weitere Termine sind am 20. Mai mit dem letzten Übungsabend der Avantgarde, am 24. Juni mit einer geplanten Helferfete und am 4. November mit der Generalversammlung. In der kommenden Schützenversammlung am 13. Mai in der Mehrzweckhalle wird dann nochmals der Ablauf des Schützenfestes detailliert besprochen und auch der Vogel präsentiert.

350 Euro für Flüchtlinge

Für den aber musste in der Versammlung ein Vogelbauer durch eine Versteigerung gefunden werden. Hier waltete Auktionator Philip Rödelbronn seines Amtes. „Philip hat den Hammer tatsächlich länger nicht mehr ausgepackt“, hatte der Auktionator die Lacher auf seiner Seite. Das Recht des Vogelbaus ersteigerte sich Hermann Stratmann junior für stolze 350 Euro. Dieser Betrag wird für die Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge gespendet.