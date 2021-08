„Aus dieser Stadt nicht wegzudenken“

Nachdem Geschäftsführer Rüdiger Hartleb die zahlreichen Gäste zu diesem „besonderen Abend“ begrüßt hatte, übernahm Martina Paderg die Moderation, die die große Freude hatte, Marie Séférian anzukündigen. Die Vokalistin aus Berlin, virtuos begleitet von Bassist Marcel Kröpker, hatte auch Marius Müller-Westernhagen in ih­rem musikalischen Gepäck mit dem Lied „Ich bin wieder hier, in meinem Revier“ in Anspielung auf Leismanns Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte.

„Der entscheidende Ideengeber“

Für den Vorsitzenden des Stiftungsrates der Theodor-F.-Leifeld-Stiftung, Meinolf Wiesehöfer, war Burkhard Leismann der „entscheidende Ideengeber“ für das Kunstmuseum. Wiesehöfer zitierte aus einem Glückwunschschreiben von Dr. An­dreas Dombret, der sich dem Haus „eng verbunden fühlt“. Das frühere Mitglied des Bundesbankvorstands, das seine Schulzeit in Ahlen verbracht hat, bescheinigte Leismann, „mit Fug und Recht“ auf seine langjährige Arbeit stolz sein zu können. „Ihr Wirken reicht weit in die Zukunft hinein“, zitierte Wiesehöfer aus dem Schreiben weiter.

„ »Ihr Wirken reicht weit in die Zukunft hinein.« “ Dr. Andreas Dombret

Bürgermeister Dr. Alexander Berger würdigte die Leistungen Leismanns bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Kunstmuseums, indem er sein umfangreiches Netzwerk in die kuratorische Arbeit eingebracht habe. „Das Kunstmuseum ist aus dieser Stadt nicht mehr wegzudenken“, sagte Berger weiter. Und daran hätten er (Leismann) und das Museumsteam wesentlichen Anteil.

Als Abschiedsgeschenk erhielt Burkhard Leismann ein Bild des schlafenden Helmuth Macke. Foto: Dierk Hartleb

Als langjähriges Mitglied des Beirats des Kunstmuseums erinnerte Dr. Erich Franz an die Anfänge, als der Stifter darauf drängte, mehr Besucherschichten anzusprechen. Dabei habe Leifeld stets die 400 000 Besucher im Auge gehabt, die die Kunsthalle Tübingen 1993 mit der Cézanne-Ausstellung erzielt habe. Leismann habe der Versuchung, populäre Namen wie August Macke oder Henry Matisse zum Anlass für Ausstellungen zu nehmen, jedoch immer widerstanden, lobte der einstige stellvertretende Leiter des Landesmuseums Münster, und habe den weniger bekannten Cousin Helmuth Macke oder die deutschen Matisse-Schüler vorgestellt. Insofern hätte das Abschiedsgeschenk, das den schlafenden Helmut Macke zeigt, gemalt von Wilhelm Wieger, kaum passender ausfallen können, zumal Leimann die Werkbearbeitung obliegt.

Klobrille als Abschiedsgeschenk

Ein originelles Geschenk überbrachte auch die Künstlerin, Sammlerin und Kunstkritikerin Gunhild Söhn mit dem Deckel einer Klobrille, auf dessen Innenseite die Namen bekannter Kuratorinnen und Kuratoren aufgelistet sind, darunter auch den Leismanns.

Bevor dieser zu einem Schlusswort anhob, dankte die Nachfolgerin ihrem Vorgänger: Sie habe im Museum ein „gutes Team“ vorgefunden. „Ich bin seit einem Jahr in Ahlen“, sagte Dr. Martina Padberg, und die Ahlener hätten es ihr leicht gemacht.

In seiner Dankadresse erinnerte Leismann an eine Reihe von Begebenheiten und kuriosen Vorfällen, die nicht ans Licht der Öffentlichkeit gelangt sind. Er habe de Wunsch des Stifters nach einem größeren Besucheransturm mit dem Hinweis auf die nur eine vorhandene Damentoilette gekontert. Zum Abschied rief er allen Gästen zu: „Machen Sie es gut!“