Aus vielen Cents werden 2222 Euro

Weil Bedienstete der Stadt Ahlen in ihren Monatsabrechnungen auf die Cent-Überweisungen verzichteten, gehen jetzt 2222 Euro an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst.

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm / Kreis Warendorf darf sich in diesem Jahr über den „Spendencent“-Erlös der Stadtverwaltung Ahlen freuen. 41 Prozent aller bei der Stadt Beschäftigten haben einmal mehr zugunsten eines wohltätigen Zwecks auf den monatlichen Centbetrag der Gehaltsüberweisung verzichtet.

„Das, was hinter dem Komma steht, wird jeden Monat automatisch an die Seite gelegt“, erklärt Personalratsvorsitzender Jörg Adomat das einfache, aber höchst effektive Prozedere. Alleine für das abgelaufene Jahr sind so ganz genau 2040,31 Euro zusammengekommen, die durch Bürgermeister Dr. Alexander Berger auf 2222 Euro aufgestockt wurden. „Das kann man sich leichter merken“, so der Bürgermeister.

Die Spendenaktion feiert in diesem Jahr bereits ihren 35. Geburtstag. 1987 wurde sie durch den damaligen Stadtdirektor Dr. Gerd Willamowski ins Leben gerufen und hat inzwischen über 50 000 Euro für den guten lokalen Zweck einspielen können. „Man sieht, wenn viele für eine Sache zusammenkommen, kann am Ende etwas großes Gutes entstehen“, bilanziert Alexander Berger.

In diesem Jahr geht der Spendencent an das ehrenamtlich arbeitende Team vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm / Kreis Warendorf. Für die Spendenübergabe kamen nun die Ahlenerinnen Nicole Angsmann und Vera Wördemann ins Rathaus und berichteten über ihre Arbeit. Die ambulante Kinder- und Jugendhospizarbeit des Vereins steht vordergründig für die Begleitung und Unterstützung im Alltag zu Hause. Das erfolgt möglichst ab der Diagnose einer lebensverkürzenden Erkrankung, im Leben und Sterben und über den Tod hinaus. Ziel der ambulanten Kinder- und Jugendhospizarbeit ist es, die Lebensqualität der betroffenen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu verbessern sowie ihre Familien zu unterstützen. Die Angebote des Vereins sind für die betreuten Familien kostenfrei.

„Wir haben vier Koordinatoren, die hauptberuflich organisatorisch den Verein verwalten. Aber es gibt auch rund 70 Ehrenamtliche, die zu Beginn ihrer Tätigkeit einen 13-stündigen Pflegedienstkurs absolvieren müssen“, erklärt Nicole Angsmann. Und ergänzt: „Wir finanzieren uns hauptsächlich über Spenden. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass sich die Beschäftigten der Stadtverwaltung für uns entschieden haben. Wir freuen uns riesig.“