Ausbau der Kläranlage alternativlos

„Nicht glücklich“ zeigte sich Bernd Meiwes (SPD). Dennoch werde er zustimmen. Leider gebe es keine Alternative. Schlimmer noch: „Machen wir jetzt nichts, ist im Jahr 2027 die Genehmigung nicht mehr vorhanden.“ Und dann? Umbau und Modernisierung der Ahlener Kläranlage hatten es am Donnerstagabend im Betriebsausschuss schwer, zu begeistern. Zwischen Start und Fertigstellung der Entwurfsplanung liegen knapp zwei Jahre – und 5,9 Millionen Euro Kostensteigerungen. Dennoch: Der Ausschuss stimmte dem 41,65-Millionen-Euro-Parket zu – bei einer Enthaltung (BMA).

Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe (AUB), erklärte den Preissprung auch mit Erkenntnisgewinnen seit dem Baubeschluss 2020. Seine Schlagworte: veraltete Technik, neue Anforderungen, hoher Energieverbrauch.

Dr. Florian Schmidtlein: „95 Prozent aller Anlagen stehen besser da als die in Ahlen.“ Foto: Ulrich Gösmann

Dr.-Ingenieur Florian Schmidtlein, Projektbereichsleiter der Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co. Wasserwirtschaft KG aus Essen, machte die Zielsetzung des Umbaus an fünf Punkten fest: verbesserte Wasserqualität, langfristige Genehmigungssicherheit, energetische Optimierung, Sanierungs- und Erneuerungsbedarf im Anlagenbestand, zukunftsweisende Ausrichtung der Abwasserreinigung (Mikroschadstoffelimination, Arzneimittelrückhalt, Mikroplastik). Schmidtlein: „Verbesserung der Wasserqualität – das heißt heute: möglichst nah dran am naturnahen Zustand.“ Das sei keine Frage der Freiwilligkeit, das sei nationale Rechtsprechung.

Zukünftige Einleitrichtwerte lassen die Ahlener Kläranlage beim Stickstoff und Phosphor über die rote Linie treten. Das gilt sowohl für den Überwachungswert (ÜW) als auch für den neu hinzukommenden Jahresmittelwert (JMW), wie Grafiken dem Ausschuss zeigten.

Nicht weniger erstaunend der Ge­samtstromverbrauch: Der spezifische Wert der Ahlener Kläranlage liege bei 70 KWh, der mittlere Vergleichswert in NRW bei rund 42. Florian Schmidtlein: „95 Prozent aller Anlagen stehen besser da als die in Ahlen.“ Mit der Modernisierung werde eine rund 40-prozentige Stromersparnis angestrebt. Das seien rund 1,2 Millionen kW/a. Robert Reminghorst rechnete um auf 300 000 Euro.

Mikroschadstoffe, Arzneimittelrückstände, Mikroplastik: Umweltqualitätsnormen würden klar definiert, betonte der Referent. Was an Arzneimitteln in die Werse gelangt, verdeutlichte eine weitere Präsentationsfolie. Spitzenreiter: Betablocker und Schmerzmittel. Bei Mikroplastik, so Schmidtlein, sei über eine neue Filtration eine Elimination von 0,5 bis 0,8 Tonnen zu erwarten. Das erfordere einen Umbau (Reinigungsstufe 4), der über Landesmittel gefördert werde. Blick in den Keller der ausführenden Biofor-Anlage: „Ein Monster an Technik“, so Schmidtlein, die ausgetauscht werden müsse. Ob Rohre, Aggregate oder Pumpen: Der Sanierungsbedarf sei erheblich. Was auch für das Belebungsbecken mit seiner Lüftungsanlage gelte. Abschließender Blick in die Tiefe: Erste Bodengutachten hätten gezeigt, dass Gründungswerte noch schlechter seien als die vor 30 Jahren, erklärte der Ingenieur. Den Ausschussmitgliedern versicherte er: „Wir haben einen sehr sicheren Weg gewählt.“

So soll das Ahlener Klärwerk zum Projektende aussehen: Vorne links setzt sich das neue Belebungsbecken in das alte Nachklärbecken. Das wiederum zieht um in den hinteren Bereich (drei Rundbecken). Foto: Ingenieurbüro Dahlem

Zum Schluss noch die mit 3,77 Euro / Kubikmeter prognostizierte Schmutzwassergebühr im Jahr 2027: Der Referent sprach von einer „bösen Zahl“, die man nicht verheimlichen könne. Das seien 1,22 Euro mehr gegenüber der jetzigen Gebühr. Von der NRW-Durchschnittsgebühr, die 2021 bei 3,06 Euro liege, sei ebenfalls eine Steigerung zu erwarten, weil auch andere Kommunen nachrüsteten müssten. Der Gebührenanstieg sollte mit den separaten Bauabschnitten schrittweise erfolgen und keineswegs auf einen Schlag. Als bisher nicht berücksichtigte Maßnahmen zur Minderung der Gebührensteigerung nannte der Experte: Verrechnung der Abwasserabgabe, verringerte kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung und zu erwartende Landesmittel.

Modernisierungsbereiche Foto: Sanierung Sandfang,Erneuerung Vorklärung,Sanierung Zwischenpumpwerk,Neubau Kaskadenbiologie,Neubau Nachklärbecken,Neubau Klarwasser-/ RS-ÜSS-Pumpwerk,Umrüstung Bioflor-Anlage zur vierten Reinigungsstufe,(Tuchfiltration und PAK-Direktdosierung),Erweiterung Fällmitteldosierung,Neubau maschinelle Schlammeindickung,Rohrleitungs-, Oberflächen- und Verkehrswegearbeiten,Erneuerung Elektrotechnik ,Erneuerung Ablaufmessstation,Verlegung der Einleitstelle (von der Olfe in die Werse) ...

Ausschussvorsitzender Thomas Kozler (SPD) eröffnete die Aussprache: „Wir werden wohl keine andere Möglichkeit haben.“ In den letzten Jahren sei einiges liegengeblieben.

Dieter Bröer (Grüne) erinnerte an die Zeit, als die Modernisierung erstmals Thema gewesen sei: „Da waren wir bei 14 Millionen Euro, die mich damals schon erschreckt haben. Heute erschüttern mich keine Zahlen mehr.“ Der jetzt noch hinter den 41,65 Millionen Euro stehende Kostenrisikowert von bis zu 30 Prozent Plus würde allerdings noch einmal zwölf Millionen Euro bedeuten. „Wuh!“ Sei das heutige Ausschussvotum dann auch gleich Freibrief?

Die Phosphorwerte der Ahlener Kläranlage übersteigen nicht nur den künftig geltenden Überwachungswert (UW), sondern auch den neu eingeführten Jahresmittelwert (JMW). Foto: Ingenieurbüro Dahlem

Robert Reminghorst sicherte maximale Transparenz zu: „Dass es am Ende 50 Millionen Euro kostet und wir vorher nichts sagen, das wird nicht passieren.“ Florian Schmidtlein sprach von Kostensicherheit, „je weiter wir kommen“. Und: „Ich bin der Überzeugung, dass wir die Kosten solide ermittelt haben.“ Die derzeitige Weltwirtschaftslage mache es aber nicht ganz einfach im Bausektor.

Zusätzliche Anforderungen Foto: Erhöhte Anforderungen bezüglich der Geruchsemissionen (Abdeckung von Sandfang und Zulaufgerinne),Neue Anforderungen der Bezirksregierung bezüglich der Sanierung beziehungsweise Erneuerung der Ablaufmessstation,Verlegung Einleitstelle (naturnahe Umgestaltung,von Olfe 2 und Werse im Bereich Vehringsmühle) ,Erneuerung von Bestandsleitungen aus den Jahren 1955 und 1977, ungenügende Dichtheitsnachweise, aufwendige Oberflächenwiederherstellung,Tiefergehende Erkenntnisse bezüglich der Gründung und zu erwartendem Setzungsverhalten,Übernahme der Notstromaggregat und Umspannstation von den Stadtwerken ,Erhöhte Anforderungen bezüglich der betrieblicher Redundanz,Vorbereitung von Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaikanlage ...

Auf CDU-Nachfrage rechnete Robert Reminghorst beispielhaft durch: Verbrauche eine Person pro Tag 120 Liter Wasser, liege die Kostensteigerung im Jahr 2027 bei 53 Euro gegenüber dem heutigen Wert. Ohne die Kostensteigerung bei knapp 50 Euro.

Dieter Bröer und Peter Schmies (CDU) forderten, den bereits berücksichtigten Anschluss einer Photovoltaikanlage auch gleich energiesparend zu nutzen und über die angedachten Standorte Filtration und Betriebsgebäude hinaus auf maximaler Freifläche auszudehnen. Schmidtlein winkte ab: Installationen im vorderen Bereich seien zu weit weg. Stadtbaurat Thomas Köpp sah darin ein eigenes Projekt. Der Beigeordnete machte zu guter Letzt Hoffnung, die Gebührenerhöhung über die Eigenkapitalverzinsung auf Stand der durchschnittlichen NRW-Abwassergebühr zu bringen. Das sei aber erst zum Ende des Projekts zu überlegen.