Auseinandersetzung mit einer mutigen stillen Heldin

Gedenken an die mutige Ahlenerin Therese Münsterteicher: „Für mich ist es eine Ehre, das Grab der stillen Heldin zu verschönern. Sie war eine mutige Frau, die uns unvergessen bleibt“, denkt Emma Baake aus der Klasse 7f der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule (TMG) laut nach, während sie und die anderen Schülerinnen und Schüler des siebten Jahrgangs tatkräftig das Grab von Therese Münsterteicher und ihrem Mann auf dem Südfriedhof pflegen. Gemeinsam mit dem Unternehmen Blumen de Kunder hatte die Schulgemeinschaft mit der neuen Namensgeberin die Grabpflege übernommen – als gute Gelegenheit, sich mit einer besonderen Frau auseinanderzusetzen, so die Schule in ihrer Mitteilung.

Säuberung und Neubepflanzung

Die Lehrerin Gülcin Yazigioglu war nun mit sieben Schülerinnen und Schülern des siebten Jahrgangs zur Säuberung und Neubepflanzung zum Südfriedhof gekommen. Martin Linnemann, Inhaber von Blumen de Kunder zeigte sich beeindruckt von dem Engagement und Interesse der Jugendlichen: „Ausnahmslos alle Schülerinnen und Schüler sind mit viel Eifer und Elan sowie vielen interessierten Fragen zu den Arbeitsabläufen an die Sache herangegangen. Niemand hat sich davor gescheut, eifrig mit anzupacken.“

Der nächste Termin zur gemeinsamen Grabpflege ist schon für das Frühjahr ausgemacht.