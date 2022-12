Ausnahmsweise mit (Weihnachts-)Männern

Mit Advents- und Weihnachtsliedern zum Mitsingen brachte ein Teil der Chorgemeinschaft St. Bartholomäus weihnachtliche Atmosphäre in die Jahresabschlussfeier des Internationalen Frauenfrühstücks.

Das Internationale Frauenfrühstück (IFF) hat seinen Jahresabschluss am Samstagvormittag als Weihnachtsfeier gestaltet. In die Familienbildungsstätte waren nicht nur Frauen eingeladen, sondern auch deren Familienangehörige und Freunde. Besondere Gäste waren ein Teil der Chorgemeinschaft St. Bartholomäus und der Weihnachtsmann, der an die Kinder Geschenke verteilte.

„Männer, wie geht’s euch?“, fragte Co-Teamsprecherin Rocio Siekaup in ihrer Begrüßung gleich ab, um auf den besonderen Charakter dieses Treffens aufmerksam zu machen, an dem ausnahmsweise auch Männer teilnehmen durften. Dabei konnte sie in einen vollbesetzten Saal schauen, das Frühstücksbüffet musste dieses Mal aus Platzgründen im Flurbereich aufgebaut werden.

Geschenktüten für die Kinder

IFF-Initiatorin Laina Remer freute sich in ihrem Willkommensgruß über das musikalische Geschenk von Larissa Neufeld und Andreas Blechmann, einen Teil der Chorgemeinschaft St. Bartholomäus mit Advents- und Weihnachtsliedern auch zum Mitsingen auftreten zu lassen. Ein weiterer Gast war der Weihnachtsmann. Der zeigte sich erleichtert darüber, schon eine Woche vor Heiligabend die ersten Geschenke verteilen zu können, denn dann werde er sehr viel zu tun haben. Der Förderverein für Flüchtlinge Ahlen hatte mit einer großzügigen Spende ermöglicht, dass jedes Kind eine Geschenktüte vom Weihnachtsmann überreicht bekam.

Weihnachtsfeier des Internationalen Frauenfrühstücks in der Familienbildungsstätte Foto: Ralf Steinhorst

Laina Remer nutze die Feier auch, um sich bei den zahlreichen Unterstützern des IFF zu bedanken. Zu ihnen gehört die Stadt Ahlen mit dem Inte-grationsteam und ihrer Presseabteilung, die Familienbildungsstätte, der Verein für Flüchtlinge Ahlen und die Volkshochschule. „Ohne eure stets zuverlässige, organisatorische und finanzielle Hilfe könnte das IFF seine Veranstaltungen nicht durchführen“, sagte Laina Remer. So gab es im Jahr 2022 nicht nur die monatlichen Frühstücke, sondern unter anderem auch Fahrten zum Tierpark Rheine und zur „Documenta“ nach Kassel sowie den Besuch im Kunstmuseum Ahlen.

In ihrem Ausblick auf das Jahr 2023 versprach Laina Remer den Frauen, dass sie sich wieder auf interessante Vorträge und Veranstaltungen freuen dürfen. Das Frauenfrühstück wird im neuen Jahr mit dem gerade hochaktuellen Thema Iran starten.