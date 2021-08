Ausschreibungtraf den Kern

Die Stadt Ahlen hat wieder eine Integrationsbeauftragte. Nachdem Christiane Heuser Ende Juni in den Ruhestand gegangen ist, hat ihre Nachfolgerin Ikram Chemlal bereits die ersten vier Wochen in Ahlen absolviert.

„Frau Chemlal hat eine interessante Vita“, zeigte sich Bürgermeister Dr. Alexander Berger bei der Vorstellung am Dienstag hocherfreut, mit der aus seiner Sicht hochkarätigen Besetzung auf der Position der Integrationsbeauftragten wieder eine längerfristige Perspektive zu haben. Christiane Heuser hatte die Aufgabe nur übergangsweise wahrgenommen.

Integrationsarbeit hat Ikram Chemlal ihr ganzes Berufsleben verfolgt. Die 36-Jährige, die in Bielefeld wohnt, war zunächst als Erzieherin in der stationären Kinder- und Jugendhilfe mit hohem Migrantenanteil tätig. Daran schloss sich ein erfolgreiches Studium in Sozialpädagogik und Sozialmanagement mit dem Schwerpunkt Konzeptarbeit in Sozialarbeit an.

Ihre Kenntnisse wandte sie dann im Dienst der NRW-Justiz in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede im geschlossenen Strafvollzug mit Sicherheitstrakt an. Mit dem Ziel eines konzeptionellen Präventionsaufbaus sensibilisierte sie die JVA-Bediensteten für das Thema Extremismus. Nach dreieinhalb Jahren fand sie diese Aufgabe zwar noch immer spannend, fühlte sich aufgrund der Geschlossenheit ihrer Umgebung aber eingeschränkt. „Ich wollte meine Arbeit in offenem Rahmen fortsetzen“, blickt Ikram Chemlal zurück. So schloss sich der freiwillige Besuch des Studiengangs der Politikwissenschaften an.

Extremismus in jeder Form präventiv begegnen

„Als ich die Stellenausschreibung las, hat es den Kern getroffen“, wurde die gebürtige Gütersloherin dann auf Ahlen aufmerksam. An der Aufgabe hier hat sie auch der ungewohnt hohe Anteil von Migranten aus Südosteuropa gereizt. „Warum ist Ahlen für diese Menschen ein solch großer Anziehungspunkt?“, dieser Frage wolle sie auf den Grund gehen. Auch gefällt ihr, dass das Projekt „Demokratie leben!“ in Ahlen fest verankert ist, auf die Kooperation freut sie sich schon jetzt. Denn Extremismus in jeglicher Hinsicht sei eine große Gefahr für die Gesellschaft. Überhaupt heiße Integration für sie, ein harmonisches Miteinander zu schaffen. Dahingehend will sie auch die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung mitnehmen.

Sozialachbereichsleiterin Ulla Woltering freut sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Kollegin und ist gespannt vor allem auf deren Blick „von außen“ auf die Ahlener Integrationsarbeit. Das sieht auch Daniela Noack, bei der Stadt zuständig für den Bereich „Vielfalt, Engagement und Demografie“, so: „Es ist schön, dass wir Ikram Chemlal gewinnen konnten.“