Ausschusspremiere für Betriebsleiterduo

Noch in diesem Jahr wird die Strontianitstraße zur Baustelle. Michael Morch, Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, kündigte im Ortsausschuss Vorhelm an, dass eine Kanalsanierung bevorsteht.

Seine Premiere im Ortsausschuss Vorhelm absolvierte am Montagnachmittag Michael Morch als neuer Betriebsleiter der Ahlener Umweltbetriebe in Nachfolge von Bernd Döding. Nach diversen Zwischenstationen und Außendienstaufgaben, die ihn oft in weite Ferne führten, sei er nun froh, „wieder in Westfalen zu sein“, wo er ursprünglich herstamme, sagte der zweifache Familienvater.

Mit dem neuen Stellvertreter Dennis Hadrika hatte Morch einen guten Bekannten mitgebracht, denn dieser war dem Gremium bereits aus seiner bisherigen Funktion im Zentralen Gebäudemanagement (ZGM) der Stadt bekannt. Er wechsele „quasi vom Hoch- zum Tiefbau“, sagte Hadrika in der Vorstellungsrunde.

Zu den ersten gemeinsamen Amtshandlungen im Ortsausschuss war nach den Besichtigungen von Bike-Park und Tennisanlage die Verkündung einer anstehenden Baustelle: An der Strontianitstraße steht eine Kanalsanierung bevor. Dass dazu keine zusätzlichen Erschließungsbeiträge erhoben werden, dürfte die Anwohner freuen, von denen sich einer stellvertretend als Gast in die Sitzung begeben hatte. Die Vergabe des Auftrags erfolge bereits Ende kommender Woche, verriet Dennis Hadrika. „Der eine oder andere Hausanschluss muss vielleicht jetzt mal erneuert werden.“

Thiemann forderte mehr Details

Alfred Thiemann forderte in diesem Punkt mehr Details: „Wer entscheidet das denn, ob ein Anschluss erneuert werden muss oder nicht?“, fragte der Vertreter der Rathausfreunde. Sowohl die Baufirma als auch die Stadt seien federführend im Boot, entgegnete Hadrika, was Thiemann nicht reichte. Wer wann etwas prüfe und ob der Boden erst aufgerissen sein muss, um Schäden festzustellen, trieb ihn um. „Lassen Sie uns doch erst mal anfangen und dann sprechen wir wieder“, wünschte sich der „Vize“ der Umweltbetriebe.