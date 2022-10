Außengelände wird Nutzgarten

Einen tollen Einsatz für die Zukunft des Münsterlandes haben jetzt 60 gemeinnützige Einrichtungen aus der Stadt Münster und dem Kreis Warendorf gezeigt: Sie haben sich an der Förderaktion „Gemeinsam nachhaltig“ der Sparkasse Münsterland Ost beteiligt und können sich nun über finanzielle Förderungen ihrer nachhaltigen Projektideen freuen.

Besonders groß fiel die Freude in der Ahlener Einrichtung „Lunch Club“ aus. Sie erhielt den Klima-Sonderpreis, den die Sparkasse Münsterland Ost in diesem Jahr zum ersten Mal ausgelobt hatte. Der Verein wird den mit 7500 Euro dotierten Sonderpreis für sein Projekt „Nutzgarten all inclusive“ verwenden. So soll das Außengelände gemeinsam mit den Kindern umgestaltet werden. Fünf Hochbeete für Früchte und Gemüse, ein Gartenhaus mit Holzwerkstatt zum Bau von Insektenhotels und Vogelhäusern sowie Regenwassernutzung für einen Wasserspielplatz sind geplant.

Fördergelder für 25 Einrichtungen

Für alle anderen Projektideen, die in einer öffentlichen Abstimmung mehr als 100 Stimmen für sich gewinnen konnten, gab es laut Pressemitteilung der Sparkasse Münsterland Ost 500 Euro. Projekte, die einen höheren Förderbedarf hatten, wurden dann nochmals von einer fachkundigen Jury unter die Lupe genommen, die nun ihr Ergebnis verkündet hat: Insgesamt 25 gemeinnützige Einrichtungen bekommen zusätzliche Fördergelder, um ihre vielfältigen Ideen zu realisieren.

Insgesamt 70 Vereine und Organisationen haben bei der diesjährigen Sparkassen-Aktion mitgemacht. „Ein Kompliment an alle, die sich auch bei unserer zweiten Auflage der Aktion wieder mit zahlreichen Ideen und viel Engagement beteiligt haben. So konnten wir mit insgesamt 100 000 Euro dazu beitragen, kleine und große Konzepte in die Tat umzusetzen“, unterstreicht Dr. Annegret Saxe, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Münsterland Ost.