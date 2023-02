Freundschaftliche Bande in die Türkei knüpfen

Nach langer Corona-Pause konnte nun der Austausch der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule in Ahlen und des Partner-Gymnasium „Güngören Anadolu Lisesi“ in Istanbul wieder starten. Die Ahlener starteten Mitte Februar in die Türkei. Im Mai erfolgt der Gegenbesuch.

Nach einer zweijährigen Corona-Pause kann endlich wieder der Schüleraustausch zwischen der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule in Ahlen und dem Partner-Gymnasium „Güngören Anadolu Lisesi“ in Istanbul aufgenommen werden.

Die zehn Schülerinnen und Schüler der Ahlener Gesamtschule werden von der Lehrerin Ursula Niehues und dem Lehrer Deniz Aydin begleitet. „Unsere Schule ist als eine der ersten in Deutschland Erasmus+-Schule geworden. Das Programm ist bekannt als Austausch von Studenten in Europa, nun können wir auch als Schule von dem Programm profitieren. Es fördert den europäischen Gedanken, Toleranz und Demokratie und die Entwicklung professioneller Netzwerke in Europa. Wir dürfen mit unserem Besuch in Istanbul dazu beitragen", freut sich Deniz Aydin, der an der Schule für das Programm verantwortlich ist.

Türken kommen im Mai nach Ahlen

Ein immer wieder gepackter Koffer und Freundschaftsbesuche stehen auch symbolisch für Therese Münsterteicher, die Namensgeberin der Gesamtschule an der Sedanstraße. Dieser Austausch ist eine wahrhaftige „deutsch-türkische-Jugendbrücke“ und wird außerdem durch das Goethe-Institut gefördert.

Die Vorbereitungen für den Austausch liefen bereits seit längerem, und die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, ihre Austauschfreunde über WhatsApp und Videokonferenzen kennenzulernen. Inhaltliches Thema des Austauschs soll alles rund um die „Nachhaltigkeit“ sein. So versprechen das abwechslungsreiche kulturelle und schulische Programm sowie das Leben in einer Gastfamilie ein nachhaltig wirkendes Erlebnis.

„Merhaba und Hallo!“ hieß es für die Ahlener Schülerinnen und Schüler Mitte Februar in Istanbul. Schon im Mai dieses Jahres besucht das Partnergymnasium aus Istanbul dann die TMG in Ahlen.