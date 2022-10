Austausch mit den „alten Hasen“

Am Mittwoch trafen sich die Innosozial-Studierenden mit der Studierendenbeauftragten Angelika Sommer. Innosozial fördert Studierende in unterschiedlichen Modellen der Sozialen Arbeit entweder als Duales Studium oder als berufsbegleitendes Studium.

Neu dabei sind: Nejla Ayak, Jasmin Schechy-Harb und Rageb Harb. Die Studierenden in höheren Semestern sind Elif Eker, Pegah Keshtkar, Daniel Höckelmann und Valentina Flute.

Um den Neuen ein wenig die Aufregung zu nehmen, teilten die „alten Hasen“ ihre Erfahrungen rund um Studium und Arbeit mit ihnen und es erfolgte ein reger Austausch.

Die Treffen werden zukünftig in regelmäßigen Abständen stattfinden. Dadurch soll eine gute Betreuung der Studierenden auf Vertrauensbasis entstehen.

Offene Ohren für Studis

„Fachliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind in erster Linie die Leitungen der Fachdienste, in denen die Studis tätig sind“, erklärt Angelika Sommer. „Doch wenn es einmal schwierig wird oder persönlich irgendwo der Schuh drückt, so bin ich mit offenen Ohren da und hoffe, den einen oder anderen Rat geben zu können.“

Damit die Studierenden die verschiedenen Arbeitsfelder der Innosozial kennenlernen, werden sie in mindestens drei der 18 Fachdienste während ihrer Studiendauer eingesetzt. „So können sie sich später entscheiden, welchen Schwerpunkt sie für ihre berufliche Zukunft bei uns im Unternehmen setzen wollen“, ergänzt Angelika Sommer.