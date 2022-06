Auto rast in Vorgarten

Zaunteile, Mauerstücke, ein zerstörtes Auto: Das Bild, das sich den Einsatzkräften in der Nacht zu Donnerstag an der Dolberger Straße bot, ließ Schlimmes vermuten. War der Unfall Folge eines illegalen Rennens?

Ohne Kontrolle über sein Fahrzeug raste ein junger Mann in der Nacht zu Donnerstag über den Gehweg in einen Vorgarten an der Dolberger Straße.

Ein leichtverletzter junger Ahlener und ein hoher, noch nicht bezifferter Sachschaden sind die Bilanz eines Alleinunfalls in der Nacht zu Donnerstag.

Gegen 1.30 befuhr ein 18-jähriger Ahlener die Dolberger Straße stadteinwärts. Auf Höhe einer Tankstelle geriet sein Fahrzeug außer Kontrolle und kam ins Schleudern. Der junge Fahrer raste über einen Bordstein auf den Gehweg und riss dabei einige Zaunelemente mit, beschädigte eine Mauer und eine Garage.

Der 18-Jährige konnte sich mit eigenen Kräften aus dem Unfallfahrzeug befreien.

Der Fahrer des Unfallwagens kam mit leichten Verletzungen davon. Foto: Max Lametz

Die diensthabende Rettungswagen-Besatzung im Ahlener Südes wurde auch durch den lauten Aufprall aufmerksam. Zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Hauptamtlichen der Hauptwache kamen zum Unfallort, wo der junge Mann erstversorgt wurde, er kam anschließend ins Krankenhaus. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei beim Ausleuchten der Einsatzstelle, und klemmte die Stromversorgung des Pkw ab.

Der Fahrer wurde nur leicht verletzt, vermutlich dank der hohen Sicherheitsvorrichtungen und Technik in dem Mercedes. „In einem Kleinwagen wäre so ein Unfall sicher anders ausgegangen“, betonte Einsatzleiter Reiner Lischka.

Ein schlimmes Bild bot sich den Einsatzkräften. Foto: Max Lametz

Durch den hohen Preis des Autos und die großen Schäden in den Vorgärten ist mit einer hohen Schadenssumme zu rechnen. Die Anwohner wurden in der Nacht aufgeschreckt und versammelten sich an der Einsatzstelle. Die Polizei nahm Ermittlungen zu dem Unfall auf, um den genauen Hergang zu rekonstruieren.

Bei den weiteren Ermittlungen am Donnerstagmorgen hat sich laut Polizeibericht der Verdacht ergeben, dass der junge Mann möglicherweise ein Rennen mit einem anderen Beteiligten fuhr. Aufgrund weiterer festgestellter Spuren dürfte ein weiteres Fahrzeug am Unfallort gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.