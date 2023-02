Neue B 58 bleibt bis März blass

So lange die Markierungsfarbe so schwach ist, stehen Warnbaken am Ende der Überholspuren.

Scheint die Sonne oder wird's dunkel, sind sie so gut wie weg. Die Fahrbahnmarkierungen auf dem neu zugeschnittenen Teilstück der Bundesstraße 58 zwischen Ahlen und Drensteinfurt scheinen sich schleichend zu verabschieden. Was Nina Wischeloh, Sprecherin des Landesbetriebs Straßen NRW, am Dienstag auf Redaktionsanfrage bestätigt: „Die provisorisch aufgebrachte Markierung ist an einigen Stellen schon sehr heruntergefahren.“ Insbesondere im Bereich der sogenannten 2+1-Führung, auf der die Bundesstraße neuerdings auf jeweils einem Kilometer Länge einen Überholstreifen bereithält. Wischeloh blickt zurück auf den Dezember und die letzten Tage vor der Freigabe, die wenige Stunden vor dem Weihnachtsfest erfolgte. Da sei das Provisorium unter recht schlechten Bedingungen aufgetragen worden. Weil die Temperaturen im frostigen Bereich lagen, hatte nicht gleich die endgültige und deutlich intensivere Farbe auf die Fahrbahn gefunden. Um das Ende der beiden Überholspuren hervorzuheben, wurden übergangsweise Warnbaken auf der Straßenmitte platziert.