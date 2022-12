B 58 in beiden Richtungen frei

Vorgezogene Bescherung am Donnerstag auf der B 58: Der Streckenabschnitt zwischen Ahlen und Drensteinfurt ist seit den Nachmittagsstunden wieder komplett frei. Für Anlieger der stark belasteten Umleitungsstrecke entlang der Walstedder Straße bedeutet das: stille, besinnliche Weihnachten!

230 Tage nach dem symbolischen ersten Spatenstich trafen offizielle Vertreter am Abzweig Prozessionsweg erneut zusammen, um die 7,8 Kilometer lange Strecke wieder freizugeben. Fristgerecht! „Heute auf den Tag genau endet die vertragliche Bauzeit“, merkte Vertragsbegleiter Lukas Imming an, ehe Dr. Petra Beckefeld allen an dem Projekt beteiligten Partnern ihren Respekt zollte. „Wir hatten hier die grandiose Möglichkeit, auf eigenem Boden Platz für alle Verkehrsteilnehmer zu schaffen“, betonte die Technische Direktorin des Landesbetriebs Straßen NRW. Eine überbreite Straße bringe jetzt nach ihrem Neuzuschnitt für alle Verkehrsteilnehmer Verbesserungen und höhere Sicherheit.

„ »Großartige Leistung« “ Kreisdezernent Dr. Herbert Bleicher

Kreisbaudezernent Dr. Herbert Bleicher attestierte eine „großartige Leistung“. Jeden Monat sei ein Kilometer geschafft worden. Der separate Rad- und Gehweg, der im Radwegekonzept des Kreises Warendorf enthalten sei, erfülle ihn mit besonderer Freude. Bleicher: „Wir spüren beim Kreis ein hohes Maß an Verantwortung für Radfahrer.“

Freigabe: Christian Müller (Vize-Regionalniederlassungsleiter Straßen NRW Münsterland), Dr. Petra Beckefeld (Technische Direktorin Straßen NRW), Dezernent Dr. Herbert Bleicher, Bürgermeister Carsten Grawunder, Alfred Tonder (Geschäftsführer Firma Pollmann) und Bürgermeister Dr. Alexander Berger (v.l.). Foto: Ulrich Gösmann

Seinen Respekt formulierte auch Ahlens Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Selbst auf der stark frequentierten Umleitungsstrecke habe es „gut geklappt“. Es habe kaum Beschwerden gegeben. Ahlen und Drensteinfurt seien jetzt noch ein Stückchen näher zusammengerückt. Berger wiederholte in Richtung Landesbetrieb seine Bitte, die er bereits vor acht Monaten an selber Stelle geäußert hatte: Mautumgeher in den Blick zu nehmen, die das Kamener Kreuz mieden und durch Ahlen rauschten. Abschließend sein Wunsch, das hier umgesetzte Verkehrskonzept in Richtung Warendorf und Beckum weiter fortzusetzen.

Drensteinfurts Bürgermeister Carsten Grawunder schloss sich seinem Vorredner an, jetzt mehr Nähe zwischen den beiden Kommunen zu verspüren. Der Alltagsverkehr verändere sich. Darauf sei reagiert worden. Grawunder: „Mobilitätswende heißt nicht, nur sonntags aufs Rad zu steigen.“ Aus Drensteinfurter Sicht könne man jetzt – einzige Ausnahme die K 21 – in alle Richtungen wunderbar mit dem Rad fahren.

Dr. Petra Beckefeld schloss den offiziellen Part mit dem Satz: „Wir hatten Glück!“ Das 5,9-Millionen-Projekt, aus Bundesmitteln finanziert, sei unter sämtlichen Gesichtspunkten im Rahmen geblieben. Das sei in dieser Zeit keine Selbstverständlichkeit.

Fahrbahnmarkierungen noch nicht komplett

Einzig der Frost hatte zuletzt verhindert, dass sämtliche Fahrbahnmarkierungen aufgetragen werden konnten. Die Sperrflächenmarkierungen im Bereich der neuen Überholstreifen sollen im neuen Jahr nachgeholt werden. Bis dahin setzen Baken ein deutliches Signal.