Ballons flogen sogar bis nach Hessen

Nach zwei Jahren Pause konnte im Rahmen des Kinderschützenfestes des Dolberger Schützenvereins am 27. Mai wieder ein Luftballonwettbewerb stattfinden. 427 Spielkarten wurden an dem Nachmittag verkauft, jede berechtigte dazu, mit einem Luftballon am Wettbewerb teilzunehmen. Fünf der angehängten Karten wurden von Findern zurückgesandt, am Freitagabend fand die Preisverleihung statt.

„Beim Schützenfest war es ganz windig, deshalb sind auch nicht so viele Ballons hochgekommen“, war Hans Droste, der Vorsitzende des Schützenvereins Dolberg etwas enttäuscht von den Rückmeldungen. Zusammen mit dem amtierenden Königspaar Peter Hötte und Sigrid Kellermann nahm er die Siegerehrung im Gasthof „Zur Post“ vor.

Gutscheine für die „Rappelkiste“

Die fünf Luftballons, die in die Wertung kamen, blies der Wind allesamt Richtung Süden, zum Teil bis nach Hessen. Die Sieger durften sich allesamt über „Rappelkiste“-Gutscheine freuen.

Der Ballon von Pepe Lehmann legte dabei mit 176 Kilometern die weiteste Strecke bis nach Karben zurück, das nördlich von Frankfurt am Main liegt. Pepe durfte sich über einen Gutschein im Wert von 175 Euro freuen. Wehretal südlich von Kassel war das Ziel des zweitplatzierten Luftballons von Alina Melnickuk, 153 Kilometer betrug die Distanz von Dolberg aus. Alina soll dafür einen Gutschein über 75 Euro bekommen, sie soll sich bitte beim Schützenverein melden, weil der sie nicht erreichen konnte.

120 Kilometer flog der Luftballon von Paul Quante, der in Lohfelden in der Umgebung Kassels landete. Das war der dritte Platz; Paul erhielt dafür einen Gutschein über 50 Euro. Im sauerländischen Rüthen war nach 40 Kilometern Endstation für den Ballon von Sophia Schröer, der ihr den vierten Platz und einen 30 Euro Gutschein einbrachte. Im nachbarschaftlichen Lippborg landete der Ballon von Maximilian Bußmann, was den fünften Platz und einen Gutschein über 30 Euro bedeutete.