Bänker mit zweistelligen Ergebnissen

Zum vierten Mal hat sich die Volksbank in die Siegerliste des IWC-Cups eingetragen. Das Team der Ahlener Genossenschaftsbank schoss bei dem Turnier, das am Samstag in der Soccerhalle auf der Zeche Westfalen ausgetragen wurde, die anderen teilnehmenden Mannschaften zum Teil mit sieben, zehn oder zwölf Toren in Grund und Boden und erlaubte sich die einzige Niederlage gegen die Westfälischen Rohrwerke (2:3). Im letzten Spiel, das über den Gewinn des vom Ahlener Industrie- und Wirtschaftsclub gestifteten Wanderpokals entschied, setzten sich die Bänker mit 6:0 gegen S&W Jopa durch, so dass sie mit 15 Punkten die Nase vorn hatten.

„Wir sind froh, dass wir nach zweijähriger Unterbrechung durch Corona unseren Pokal wieder ausspielen konnten“, betonten Jürgen Henke und Thomas Schwarzkopf als Ausrichter. Nach zwei kurzfristigen krankheitsbedingten Absagen – unter anderem aus dem Ahlener Rathaus – hatte sich ebenso kurzfristig ein Team von Berief Food aus Beckum gemeldet, so dass insgesamt sechs Mannschaften um den Pott kämpften. Gespielt wurde jeweils zwölf Minuten mit fünf Spielern einschließlich Torwart und Auswechslungen.

„Bei allen Spielen ging es fair zu“, stellte Henke anschließend allen Teilnehmern ein gutes Zeugnis aus. Das Ziel, langfristig mit zehn Mannschaften den 2013 erstmals ausgesetzten Pokal ausspielen zu lassen, will der Industrie- und Wirtschaftsclub nicht aus den Augen verlieren. Die drei Erstplatzierten erhielten neben der Urkunde auch einen Gutschein für die Soccerhalle. Den dritten Platz belegte Berief Food.