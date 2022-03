Barclay James Harvest erst im nächsten Jahr

Die Rocklegenden von „Barclay James Harvest“ hatten sich eigentlich für den 25. Mai in Ahlen angesagt. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens müsse der Konzerttermin aber leider verschoben werden, teilt die Stadthalle nun mit. Nachholtermin ist der 12. Mai 2023 (Freitag) um 20 Uhr.

Die bereits erworbenen Eintrittskarten behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit. Alternativ können die Tickets selbstverständlich an der jeweiligen Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Musikgeschichte geschrieben

Im legendären Konzert vor dem Reichstag in Berlin haben Barclay James Harvest zweifelsohne Musikgeschichte geschrieben. Die legendäre britische Band mit Frontmann, Sänger, Gitarrist und Mitbegründer John Lees wird bei ihrem Auftritt in Ahlen unter dem Motto „Best of Classic Barclay“ ihre großen Titel wie „Hymn“, „Mockingbird“ „Poor Man’s Moody Blues“ oder „Child Of The Universe“ spielen, die sie in den 1970ern zu einer der bekanntesten Progressive Rockbands machte.

Dass die Band den Spagat zwischen Prog-Rock und Mainstream wie keine zweite Band beherrscht, bewies sie letztlich mit ihrem aktuellen Album „North“, von dem sie auch Titel ihrem Publikum in Ahlen live präsentieren wird.

Die Eintrittskarten sind für 49, 54, 59 und 6 Euro im Vorverkauf der Stadthalle und bundesweit bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Nach telefonischer Reservierung in der Stadthalle unter 20 00 werden die Tickets versandkostenfrei zugeschickt.