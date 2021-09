Bauarbeiter stürzt fünf Meter tief

Ein Rettungshubschrauber landete am Montagnachmittag in der Vorhelmer Bauerschaft Schäringer Feld, nachdem ein 35-jähriger Mann von einem Baugerüst gestürzt war.

Schwere Kopfverletzungen zog sich ein Bauarbeiter am Montagnachmittag in Vorhelm zu. Das Unglück ereignete sich gegen 14 Uhr an einem Neubau in der Bauerschaft Schäringer Feld.

Bei dem Sturz von einem Baugerüst aus etwa fünf Metern Höhe hatte sich der 35-jährige Mann seine Verletzungen zugezogen. Nach einer ersten Sichtung des Verunglückten durch den Rettungsdienst wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der auf einer angrenzenden Weide landete.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Feuerwehr Ahlen unterstützte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug unter der Einsatzleitung von Thomas Wittenbrink den Rettungsdienst und auch die Hubschrauberbesatzung bei der Landung. Für einen Transport wurde der Schwerstverletzte zunächst vor Ort versorgt und anschließend an die Kräfte im Hubschrauber übergeben und in die Uniklinik nach Münster geflogen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und untersucht nun, wie es zu dem Sturz kommen konnte. Feuerwehr sowie Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug konnten nach gut einer Stunde die Rückfahrt antreten. Die Zeugen, die sich am Hof befanden, erlitten einen Schock, mussten jedoch nicht medizinisch versorgt werden.