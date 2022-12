Baumabgänge beheizen Betriebshof

Der Heizkörper kalt, die digitale Zimmertemperaturanzeige auf 23,6 Grad: „Das ist der Wahnsinn“, sagt Michael Morch. Der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe führt‘s auf die „exzellente Dämmung“ des Verwaltungsneubaus am Ostberg zurück – und auf die Sonne, die dieser Tage bis in den Nachmittag in sein Büro scheine. Ansonsten übernimmt – klimaneutral – die Holzhackschnittheizung. Die benötigt in dieser Woche allerdings erstmals Unterstützung, um hohe Hallen auf Minimaltemperatur oberhalb fröstelnder Minusgrade zu halten.

