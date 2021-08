Bäume erinnern an rassistische Gewalt

Bewusst gewählt wurde der frühere städtische Friedhof an der Beckumer Straße, heute eine Parkanlage, um mit elf Bäumen an die Opfer der NSU und anderer rassistischer Gewalt zu erinnern.

„Zehn plus eins“ lautet der Titel: Genauso viele Bäume erinnern im an den Gebrüder-Kerkmann-Platz angrenzenden Park an die Opfer des NSU und weiterer rassistisch motivierter Gewalttaten.

Zum Gedenken an die Opfer des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) und weiterer rassistisch motivierter Gewalttaten wird in Ahlen am Donnerstag, 26. August, um 15.30 Uhr eine Gedenkstätte an der Beckumer Straße eröffnet.

Den Anstoß zur Umsetzung der Kampagne „Zehn plus eins Bäume für die Opfer des NSU“ gab der Landesintegrationsrat von Nordrhein-Westfalen. In möglichst vielen Kommunen sollen Gedenkstätten an die schrecklichen Taten erinnern.

Baumpatenschaften vorgesehen

In der an den Gebrüder-Kerkmann-Platz angrenzenden Parkanlage (früherer städtischer Friedhof) sind inzwischen elf Bäume gepflanzt worden. Zehn Bäume stehen symbolisch für die zehn Opfer des NSU. Der elfte Baum steht stellvertretend für jeden Menschen, der von Rassismus und Ausgrenzung bedroht ist. „Ein Gedenkstein erinnert namentlich an die zehn Opfer“, erklärt Stadtsprecher Frank Merschhaus.

Schüler des Städtischen Gymnasiums haben sich dazu bereiterklärt, zukünftig im Rahmen von Baumpatenschaften die Gedenkstätte zu pflegen. Während der Eröffnung am 26. August sprechen Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Tayfun Keltek als Vorsitzender des Landesintegrationsrats NRW und Ergül Aydemir als Vorsitzende des Integrationsrats der Stadt Ahlen.

Der Integrationsrat der Stadt Ahlen hat sich gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten und dem Projekt „Demokratie leben – eine Idee vom Glück“ erfolgreich für das Projekt eingesetzt. Die Partnerschaft „Demokratie leben“ ist eine Kooperation von Stadt Ahlen, Arbeiterwohlfahrt Ruhr-Lippe-Ems und des Bürgerzentrums Schuhfabrik, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.