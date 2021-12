Ärger am Oestricher Weg: Obwohl die Bauarbeiten an der Einmündung zur Hammer Straße seit Tagen ruhen, untersagen von der Baufirma aufgestellte Schilder weiter das Parken auf den breiten Seitenstreifen und die Stadt verteilt auch noch Knöllchen.

Anwohner am Oestricher Weg sauer

Zwischen den Jahren wird es selbst am Oestricher Weg im Ahlener Westen ruhiger. Keine Schule, kein Kindergarten – das bedeutet deutlich weniger An- und Abfahrten durch Eltern. Aber spätestens seitdem Mitarbeiter der Ordnungsbehörde in der Mittagszeit des Montags eifrig Knöllchen geschrieben haben, ist der weihnachtliche Frieden zumindest bei einigen Anwohnern im Bereich zwischen Hammer Straße und Heinrich-Heine-Straße empfindlich gestört.