Beamer und Leinwand erleichtern Vortragsangebote

Ludger Markenbeck und Wolfgang Möllenbrink haben gut lachen. Denn der Vorsitzende und der Schriftführer des Heimatvereins freuen sich über eine beachtliche Hilfe der örtlichen Sparkasse. „Diesen Beamer mit mobiler Leinwand und die ebenfalls mobile Lautsprecheranlage haben wir dringend benötigt“, bedankt sich Vorsitzender Markenbeck bei Stephanie Börtz. Sie ist die stellvertretende Leitung der Dolberger Sparkassenfiliale und bringt die Geräte am Dienstag ins Heimathaus an der Twieluchtstraße.

Heikle Themen nicht aussparen

Schließlich hat sich der Verein Einiges vorgenommen. „Wir wollen aus dem Heimathaus einen Ort der Begegnung, der Heimatbildung und Kultur machen“, erklärt Wolfgang Möllenbrink. So seien in absehbarer Zukunft Vorträge über die Geschichte Dolbergs geplant. „Dabei sparen wir auch heikle Themen wie die jüdische Geschichte und der Verbleib der jüdischen Gemeinde in Dolberg nicht aus“, kündigt Ludger Markenbeck an. Für Angebote dieser Art sei die moderne Anlage notwendig.

„Wir freuen uns, den Heimatverein damit unterstützen zu können und so die umfangreiche ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder wertzuschätzen“, so Stephanie Börtz abschließend.