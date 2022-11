Beatlemania und Swing-Ära

Junge Musiker mit Leidenschaft: Das erlebten die Gäste der Big-Band-Night in der Schuhfabrik. Und dazu Songs, die sie zurückversetzten in die 60er und 70er Jahre.

Zeitweilig in die 1960er Jahre versetzt fühlen konnte sich das Publikum am Freitagabend bei der Big-Band-Night in der Schuhfabrik, wenn auch die Beatlessongs nicht so wie gewohnt klangen. Den 80. Geburtstag von Sir Paul (McCartney) hatte die Big Band der Schule für Musik zum Anlass für eine Hommage genommen, die grau melierte Besucherinnen und Besucher in Erinnerungen schwelgen und auch die jüngeren und ganz jungen begeistert voll mitgehen ließ. Dazu den Kontrapunkt setzte die Kinder- und Jugendjazzband „UniJAZZity“ unter ihrem neuen Leiter Tobias Schütte, der mit einem Programm von Duke Ellington und Count Basie die Swingära musikalisch wieder aufleben ließ.

Volles Haus

Nach coronabedingtem Ausfall und Ausweichen in die Aula des Städtischen Gymnasiums im vergangenen Jahr freute sich Theo Heming als Konzertmanager wieder über ein volles Haus. Mit „Can‘t Buy Me Love“ gingen die Big Band der Musikschule und ihr Bandleader Christian Kappe in die Vollen und servierten Song um Song. Eine der schönsten Balladen nicht nur aus Sicht des Leiters ist „Black Bird“, die McCartney 1968 veröffentlichte, und die das Leben einer afroamerikanischen Frau beschreibt, die alltägliche Diskriminierung erfährt. In dem Lied tritt die Amsel mit ihren gebrochenen Flügeln und den eingefallenen Augen an die Stelle der Frau.

Viel umjubelt: „UniJAZZity“ Foto: Martin Janzik

Auch Phil Collins und Chick Correa meldeten sich in dem knapp einstündigen Programm klanglich zu Wort. Die Darbietung wurde immer wieder mit den Intermezzi fabelhafter Solisten gekrönt, die sich nach ihrem Auftritt nahtlos in den Klangkörper einordneten. Und bei dem Song „Hey Jude“, der so etwas wie eine Hymne geworden ist, wurde es dann noch einmal auch ohne Handys und Feuerzeuge sehr stimmungsvoll.

Mit Duke Ellington und Count Basie widmete sich „UniJAZZity“ im zweiten Teil der Big-Band-Night zwei Ikonen der Swing-Ära. Beide Pianisten haben Jazz-Geschichte geschrieben. In das Programm startete die Band, die vier krankheitsbedingte Ausfällebeklagte, aber mit dem Song „Weather Report“ der gleichnamigen Formation, die in Kennerkreisen als beste Jazz-Fusion Band der 1970und 80er Jahre gilt.

Grandios und ausgereift

Grandios, wie ausgereift und exakt die Truppe nach erst kurzer Zeit unter neuer Leitung die Klassiker spielte, wobei das Durchschnittsalter bei 16,8 Jahren liegt, wie Tobias Schütte verriet, und der jüngste gerade zehn Lenze mitbringt. Passenderweise hatte der Bandleader dem Programm den Namen „Count Ellington“ gegeben, das beiden Musikern gerecht wurde. Auch Tobias Schütte räumte seinen Musikern immer wieder genügend Raum ein, um ihre Kreativität und Qualitäten auf ihren Instrumenten zu zeigen, was vom Publikum mit großem Beifall honoriert wurde.

Samuel Rochol von der Big Band der Schule für Musik. Foto: Martin Janzik

Dass es nicht beim angekündigten letzten Stück blieb, sondern noch eine Zugabe fällig war, versteht sich eigentlich von selbst. Eine gute Sound- und Lichttechnik und nicht zuletzt die gastgebende Schuhfabrik hatten ebenfalls ihren Anteil an einer Big-Band-Night, die die Tradition von Jazz-Clubs wieder aufleben ließ.