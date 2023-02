Der Verein „Ukraine Hilfe Ahlen“ ruft jetzt zu einer weiteren Spendenaktion auf. Um Medikamente und medizinische Geräte für Kinderheime und Krankenhäuser in der Ukraine erwerben zu können, werden Geldspenden benötigt.

Die erste Spendenaktion war sehr erfolgreich. „Dass an den beiden Tagen, an denen an der Lohnhalle Sachspenden Ende Januar abgegeben werden konnten, über 200 Menschen gekommen sind, hat unsere Erwartungen um ein Vielfaches übertroffen“, sagt Uwe Schnafel, Vorsitzender des Vereins. Es wurden dringend benötigte Artikel zum Lagerraum auf dem Zechengelände gebracht. Darunter befanden sich 80 Schlafsäcke, 60 Isomatten, 350 Decken, 35 Kartons Energieriegel, 425 Stücke Seife, 250 Haarshampoos, 330 Flaschen Duschgel, 380 Tuben Zahnpasta, 120 Pakete Windeln und 70 Pakete Waschpulver. Sogar zwei stromerzeugende Generatoren und eine Minisolaranlage wurden gespendet. Der Schatzmeister Michael Koss hat ausgerechnet: „Es wurden Sachspenden im Gegenwert von weit über 10.000 Euro von der Ahlener Bevölkerung abgegeben.“

In den vergangenen Tagen haben der komplette Vorstand und Vereinsmitglieder die vielen Spenden in Kartons verpackt. „Die ganze Ladung ist jetzt transportfähig und kann auf den Lkw geladen werden“, sagt Beisitzer Hermann Huerkamp. Die Fahrt Richtung Ukraine soll am 9. März stattfinden.

Spendenquittungen möglich

Nach der Gründung des Vereins Anfang Januar sind nun alle Formalitäten erledigt. Die Eintragung ins Vereinsregister wurde vollzogen und das Finanzamt hat der „Ukraine Hilfe Ahlen e.V.“ die Gemeinnützigkeit zuerkannt, sodass jetzt auch Spendenquittungen ausgestellt werden können.

„Unserem Verein liegen konkrete Bedarfslisten von Krankenhäusern und Kinderheimen vor. Darauf befinden sich auch Medikamente und medizinische Gerätschaften. Vom Hustensaft über Operationstische bis hin zu endoskopischen Geräten wird alles gebraucht“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Christian Kleinschmidt. Kontakte zu Apotheken und Firmen für medizinischen Bedarf sind bereits aufgebaut, um die entsprechenden Artikel zukaufen zu können.

Zwei Konten eingerichtet

Vorstandsmitglied Frank Beier sagt: „Mit Unterstützung der Sparkasse und der Volksbank Ahlen sind nun zwei Konten eingerichtet, auf die Spenden eingezahlt werden können. Jeder Euro hilft das Leid der Menschen in der Ukraine zu lindern“.

Bankverbindungen Foto: Ukraine Hilfe Ahlen e.V.

IBAN: DE86 4005 0150 0034 5009 26

IBAN: DE52 4126 2501 6110 3476 00 ...

Der Verein ist auch mit einem Stand auf dem Flohmarkt in der Lohnhalle auf der Zeche Westfalen am Sonntag (12. Februar) von 11 bis 15 Uhr vertreten. Dort werden Artikel wie die gute Zechenseife, Zechenschilder und Körbe aus der ehemaligen Waschkaue angeboten. Der komplette Erlös kommt dem Verein zugute. Wer den Verein unterstützen möchte, kann vor Ort Geld spenden oder eine Beitrittserklärung unterzeichnen.