Begeisterte Kids flashen Betreuerteam

Zweiter Tag, erstes Warm up am Morgen: Nachdem sich das Betreuerteam am Eröffnungstag das morgendliche Ritual des gemeinsamen Aufwärmens an der Bühne geschenkt hatte, damit umgehend mit den Vorbereitungen der nachmittäglichen Eröffnungsfeier begonnen werden konnte, ging dafür am Dienstagmorgen zur Premiere richtig die Post ab. Die Spiele gingen dann in den Wettbewerbsmodus über. Schließlich sollten sich die Kontinente ihre ersten Medaillen erkämpfen.

Radau vor der Bühne

Noch bevor die Betreuer Tobi und Miri offiziell das Warm up eröffnet hatten, war schon mächtig Radau vor der Bühne. Die Kids liefen nach und nach ein, lautstark die Namen ihrer Kontinente rufend. Als die beiden Moderatoren sportlich in Trainingsjacken gekleidet die Bühne betraten, hätte sich so mancher aus der älteren Generation an das Gekreische bei Beatles-Konzerten erinnert fühlen können. Einige der neuen Betreuerinnen und Betreuer sogen fasziniert und verwundert die Atmosphäre auf. Und selbst Miri als alte Häsin der Mammutspiele zeigte sich später auf gut Englisch „geflasht“: „Wie toll war das denn? Die kannten ja sogar alle den Text!“ Gemeint war die Mammutspielhymne „Go, Go Olympia Go – das ist die große Mammutspielshow“. Zwei Jahre Mammutspielpause hatten wohl für einen Energiestau gesorgt und der musste raus. Gut, dass sich noch das Fliegerlied mit der Zeile „Heut‘ ist so ein schöner Tag“ anschloss, wozu Kinder und Betreuer noch mal so richtig abtanzten.

Tag zwei bei den Mammutspielen Zweiter Tag - erstes Warm up. Die Betreuerinnen und Betreuer sind geradezu geflasht von der guten Stimmung und Begeisterung der Kinder. Foto: Ralf Steinhorst

Drei Wettbewerbe standen anschließend auf dem Programm: Stadt-Land-Fluss im Zelt, Menschenmemory im olympischen Dorf und Sternenbrennball im Stadion. Wobei letzte Disziplin als ganz neue Sportart aufgenommen worden war. Betreuer Parka sah in den Durchläufen so einige Verzwicktheiten: „Die Kids müssen sich noch akklimatisieren. Die neue Variante ist aber auch schwerer und chaotischer.“ Aber auch beim Menschen-Memory gab es zunächst etwas Durcheinander, bis die Abläufe saßen. Afrika-Betreuer Florian gab sich für sein Team aber zuversichtlich: „Wir arbeiten an der Thematik, wir haben eine stark analytische Fraktion.“ Lediglich beim Stadt-Land-Fluss lief es wie am Schnürchen, versuchten die Mädchen und Jungen die besten Lösungsworte zu finden.

Entspannte Stimmung

Wer nicht in Wettbewerben steckte, spielte entweder im Bereich des Spaß-Pols oder stellte beim Bemalen von Fahnen für die Kontinente seine künstlerische Ader unter Beweis. Entspannte Stimmung also auf dem Areal. Betreuer Alex jonglierte mit vier Kugeln, weil er das als Sozialarbeiter an der Diesterwegschule auch so macht: „Das habe ich mir selbst beigebracht.“ Einige Kinder hat er schon zum Mitmachen motiviert. In anderer Mission waren Marvin und Emily unterwegs, sie unterstützten die Mammut-Influencer. „Das macht Spaß“, zeigte sich Marvin begeistert. Und dieser Spaß war bei allen am zweiten Tag spürbar.