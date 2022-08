Bei Hubschrauberrundflügen und Ausstellungen gut verpflegt

Mit einem bunten Tagesprogramm begeht das Aufklärungsbataillon 7 am 3. September seinen Familientag. Geboten werden unter anderem Rundflüge und Ausstellungen.

Familienfest in der „Westfalen-Kaserne“

Das Aufklärungsbataillon 7 veranstaltet am Samstag, 3. September, ab 14 Uhr einen Familientag für alle Soldaten sowie Freunde des Verbands und deren Familien. Auf dem Gelände der „Westfalen-Kaserne“ wird bis in den Abend hinein für alle Altersklassen so einiges geboten.

„Nach langer Zeit der Entbehrung und der Zurückhaltung während der Corona-Pandemie sowie zahlreichen Hilfeleistungseinsätzen unserer Soldaten freue ich mich, dass eine solche Veranstaltung auf die Beine gestellt werden kann“, sagt Oberstleutnant Christoph Linnenbaum. Auch der Freundeskreis Ahlener Soldaten ist eingebunden, so der Kommandeur.

Historische Feldküche

Neben einem Kinderbereich mit Hüpfburg und verschiedenen Spielen ist eine Ausstellung historischer Fahrzeuge geplant. Unter anderem wird eine Feldküche – Baujahr 1942 – präsentiert, die ein Sammler aus Enniger in jahrelanger Kleinarbeit restauriert und in Teilen rekonstruiert hat. Es handelt sich um die erste öffentliche Ausstellung des Objekts. In Verbindung mit der modernen Feldküche der Bundeswehr von heute sicherlich ein interessanter Hingucker.

Für 40 Euro pro Person werden daneben Hubschrauberrundflüge angeboten. Ein Fahrsicherheitstraining mit Überschlagsimulator, ein Erste-Hilfe-Stand der Johanniter und Modellbauausstellungen runden das Programm ab. Ab 19 Uhr beginnt die Abendverpflegung.

Zur besseren Planbarkeit des Tages bittet das Vorzimmer des Kommandeurs um zeitnahe Anmeldungen aller Interessierten unter der Telefonnummer 7 64 40 02.