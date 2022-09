Bei „Preußens Gloria“ stimmten alle mit ein

Weißblaue Gemütlichkeit in der Mehrzweckhalle: Das Blaorchester Dolberg feierte sein Silberjubiläum mit einem Oktoberfest.

Das Schwarzwald-Quintett ließ das Jubiläumsfest in der Mehrzweckhalle ausklingen. Das große Finale bildete das Gemeinschaftsspiel aller Musiker mit „Preußens Gloria“.

Vor einem Vierteljahrhundert nahm das Blasorchester Dolberg seine Anfänge. Das wurde am Freitagabend mit einem großem Jubiläumsfest zum 25-Jährigen in der Mehrzweckhalle in Oktoberfest-Atmosphäre gefeiert. Zur Einstimmung erklang auch das Lied „Ein halbes Jahrhundert“.

Der Orchestervorsitzende Jürgen Holtmann, der den Abend moderierte, kommentierte das schelmisch: „Auch wenn wir erst ein Vierteljahrhundert alt sind . . .“ Diese Zeit zeichnete er anschließend nach. 1995 kam Franz-Josef Göcke nach Dolberg und entwickelte die Idee zur Gründung eines Blasorchesters, deren musikalischer Leiter er bei Gründung mit neun Musikern 1997 wurde. Im Jahr 2004 wurde der erste Marsch gespielt, 2007 das Zehnjährige groß gefeiert. 2009 übergab Franz-Josef Göcke den Stab an Dominik Pfau, unter ihm wurden dann auch Schützenfeste angenommen. Das 15. Bestehen 2012 bildete gleichzeitig den Auftakt für die heute bekannten Oktoberfeste mit der Avantgarde. 2017 übernahm Julian Peppersack die musikalische Leitung. Ein Erlebnis war 2019 die Fahrt mit der den Städtepartnern nach Penzberg, wo das Orchester vor 2500 Zeltbesuchern spielte.

Lob der Ehrengäste

Viel Lob gab‘s im Laufe des Abends von den Ehrengästen. „Das Blasorchester ist ein wichtiger Teil unserer Dorfgemeinschaft“, sagte Norbert Penger als Sprecher der Vereine. Der Ortsausschussvorsitzende Philipp Gößling würdigte: „Musik braucht Musikanten und nicht nur Tonträger – dazu trägt das Blasorchester bei.“ Anschließend stach er treffsicher das Fass Freibier mit dem Hammer an. Der Städtepartnerschaftsvereinsvorsitzende Alois Steinkamp war sich sicher, dass sein Verein mit dem Blasorchester noch ein „großes Ding“ aufziehen werden, nachdem die musikalische Begleitung bei der Maibaumaufstellung im Jahr 2019 an der Friedrich-Ebert-Halle ebenfalls gelungen war. Blasorchester Dolberg feiert bayerischRalf Steinhorst

Nach dem Motto „Musik eröffnet Freundschaften“ hatte das Blasorchester mit dem Spielmannszug „Gut Klang“ Lippborg, den Grünkittelmusikanten Süddinker und den Spielleuten Nordenfeldmark drei befreundete Gastvereine eingeladen, die mit eigenen Auftritten zur musikalischen Gestaltung des Abends betrugen. Dabei sang und klatschte das Publikum stellenweise mit.

Das große Finale bildete ein Gemeinschaftsspiel aller Musiker zusammen zu „Preußens Gloria“, bei dem die Besucher besonders mitgingen. So war es wenig verwunderlich, dass Orchesterleiter Julian Peppersacks Frage an das Publikum nach einer Zugabe laut bejaht wurde. „Dann sollt ihr eine weitere Strophe bekommen“, ging er auf diesen Wunsch ein.

Der Abend klang anschließend mit dem Original Schwarzwald-Quintett aus, um schon mal eine Einstimmung für das einen Abend später stattfindende Oktoberfest zu bieten (Bericht folgt).