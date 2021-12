Bei Regen nicht länger als eine halbe Stunde

Eine etwas andere Art von Weihnachtsgottesdiensten stellten drei Ahlener Gemeinden gemeinsam im Sportpark Nord auf die Beine. Dreimal an Heiligabend wurden Gläubige begrüßt.

„Oh du Fröhliche“: Beim ersten der drei Gottesdienste an Heiligabend im Sportpark übernahm ein ökumenischer Kinderchor aus den drei beteiligten Gemeinden die musikalische Gestaltung.

Wie können Weihnachtsgottesdienstbesuche während der Pandemie entzerrt werden? Der katholischen Pfarre St. Bartholomäus, der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen und der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Ahlen kam die Idee, an Heiligabend zusätzlich drei ökumenische Gottesdienste im Sportpark Nord unter freiem Himmel anzubieten. Was am Ende beim nasskalten Wetter etwas für Hartgesottene war.

Schätzungsweise 120 Besucher fanden zum ersten Gottesdienst den Weg in den Sportpark Nord. Sie setzten sich nässegeschützt ganz oben auf die Tribüne. Foto: Ralf Steinhorst

„Willkommen zum größten Fest des Jahres“, begrüßte Pfarrerin Dorothea Helling die Besucher des ersten Gottesdienstes. Für die, wie auch für die der weiteren beiden Messen, galt letztlich das Motto: „Sicher ist sicher“. Der Eintritt unter 3G-Bedingungen mit Vorlage des Personalausweises wurde streng kontrolliert, Maskenpflicht im Stadion bestand zu jeder Zeit.

Da die drei Gottesdienste mit den Anfangszeiten 14.30 Uhr, 16 Uhr und 17.30 Uhr relativ nah beieinander lagen, diente ein Tribünenaufgang als Eingang, der andere als Ausgang. So konnten sich ankommende und abfließende Gottesdienstgänger gut aus dem Weg gehen. Für das Sitzen auf der kalten Tribüne wurde auch noch eine kurzfristige Lösung gefunden: Die Stadthalle stellte Schaumstoffsitzkissen zur Verfügung; die hatten schon bei der „Storno“-Aufführung im Sommer gute Dienste geleistet.

Willkommen zum größten Fest des Jahres: Pfarrerin Dorothea Helling leitete den ersten Gottesdienst am Nachmittag Foto: Ralf Steinhorst

Bei der Gestaltung der Gottesdienste war für jeden etwas dabei. Pfarrerin Dorothea Helling begann mit dem Kindergottesdienst mit einem ökumenischen Kinderchor aus allen Gemeinden. Im mittleren Gottesdienst schlossen sich Pfarrer Markus Möhl und Pastoralreferent Ralf Peters mit der Kirchenband um Andreas Blechmann, Martin Göcke, Larissa Neufeld und Markus Möhl an. Pfarrer Markus Möhl kam im dritten Gottesdienst zusammen mit Pfarrer Joseph Thota ein weiteres Mal zum Einsatz, dann unterstützt von der Mezzosopranistin Annika van Dyk.

Kinderchors sang „Leise rieselt der Schnee“

Eine Anmeldung war nicht notwendig. 800 Plätze standen zur Verfügung, doch diese wurden bei weitem nicht ausgeschöpft. Auch wenn der Kinderchor im ersten Gottesdienst „Leise rieselt der Schnee sang“ – auf das prachtvolle Weiß musste dann doch verzichtet werden. Dafür hatte Michael Oertel mit seinem Technikteam lichttechnisch einiges auf die Beine gestellt, in der Dunkelheit stellten Lichtpunkte auf dem Sportparkrasen einen Sternenhimmel dar.

Pfarrer Markus Möhl (links) überreichte beim ersten Gottesdienst jedem Besucher persönlich ein Sitzkissen. Foto: Ralf Steinhorst

„Ich tippe mal, 120 Menschen waren da“, zeigte sich Pfarrer Markus Möhl nach dem ersten Gottesdienst unter den Umständen zufrieden: „Dafür war es gut.“ Es sei ein Experiment gewesen und die Tribüne sei zumindest nicht leer gewesen. Die Längen der Gottesdienste – der erste dauerte 30, die beiden anderen 45 Minuten – nahmen Rücksicht auf das Wetter: „Länger geht es bei der Kälte nicht.“

Besonders war auch die Verabschiedung von Pfarrerin Dorothea Helling von der Tribüne. „Bitte verlassen Sie mit ihrem Auto schnell den Parkplatz, damit die nächste Gruppe dort ihren Platz bekommt“, bat sie, auf lange Weihnachtsgespräche zu verzichten. Was auch sehr gut gelang.