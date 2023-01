Beide tragen die „I.“ in ihrem Titel

Die Spannung bei den Karnevalisten steigt: Wer wird am Sonntagnachmittag zum 52. Kinderprinzenpaar der Stadt Ahlen proklamiert? Die neuen Kinderregenten freuen sich jedenfalls schon auf ihre Proklamation und eine tolle Session. Sie werden damit Nachfolgerin und Nachfolger des Kinderprinzenpaares Michel I. (Rings) und Nika I. (Friedrich) sowie Standartenträgerin Lea Karshüning.

Natürlich ist es ein wohlgehütetes Geheimnis, wer im Rahmen des Galanachmittags der Kükengarde am Sonntagnachmittag ab 14.30 Uhr in der Stadthalle als neues Kinderprinzenpaar in der „Narrhalla Ahlensis“ auf der Bühne stehen wird.

Elf Buchstaben

Wer neugierig ist, darf aber schon gerne miträtseln. Wie so oft hat das neue Kinderprinzenpaar keine gleichlautende Namensvorgänger, sie tragen also die Bezeichnung „I.“ in ihrem Titel. Zusammen mit dem neuen Standartenträger oder der Standartenträgerin zählt das Nachwuchs-Dreigestirn elf Buchstaben in der Summierung der Vornamen.

Zählt man das Gesamtalter der drei neuen Regenten zusammen, kommt man auf die Zahl 32. Die drei kennen sich schon länger und sie freuen sich schon auf ein spannendes Jahr. Darauf haben sie sich schon seit einigen Monaten vorbereitet und sie wollen die Ahlener Jecken mit ihren Auftritten begeistern.

Der Kinderprinz nennt Blau als Lieblingsfarbe, am liebsten isst er Döner. In der Schule fühlt er sich im Informatikunterricht am wohlsten. Die Lieblingsfarbe der neuen Kinderprinzessin ist Türkis. Beim Essen begeistern sie von ihrem Vater zubereitete Spaghetti, Deutsch ist in der Schule ihr Favorit. An der Standarte ist ebenfalls Blau als Lieblingsfarbe gefragt, Spaghetti lassen hier das Wasser im Mund zusammenlaufen. Kreativität ist in der Schule gefragt, denn Kunst ist das Lieblingsfach.

„Ohne Karneval können wir nicht sein“

„Ohne Karneval können wir nicht sein“ hört der Kinderprinz im Karneval am liebsten, bei seiner Prinzessin ist es „Funkenmariechen“ von Brings. An der Standarte ist „Steh auf, mach laut“ der Karnevalshit. Das Trio ist schon ganz aufgeregt, aber noch aber ist es nicht ganz so weit. Denn beim Galanachmittag der Kükengarde wird erst einmal kräftig gefeiert und gespielt, bevor die neuen Kindertollitäten zur Party eintreffen.