Beim Piratentanz sind alle dabei

Am Weiberfastnachtsdonnerstag und am Freitag besucht der amtierende Stadtprinz mit seinem Gefolge traditionell Kitas, Schulen, Seniorenzentren und andere Ziele. Das war im vergangenes Jahr nicht möglich, diesmal aber wird der Karneval wieder in die Stadt getragen – unter Berücksichtigung aller Hygienestandards.

Helau im Kindergarten

Noch bevor Stadtprinz Philip I. (Rings) mit seinen Adjutanten Alexander Wilk und Ingo Rütten, dem stellvertretenden Standarten Träger Dominik Krämer und weiteren Jecken am Morgen in der Kita St. Andreas eintrifft, wird dort schon kräftig gefeiert. „Helau“ schallen die Kinderstimmen nach außen. „Geschmückt ist auch überall“, erklärt Pfarrer Willi Stroband. Der Stadtprinz wird mit einer Kinderpolonaise in den Garten der Kita geleitet. „Was für ein Bild, so viele bunte Kinder! Auch wenn wir nicht reindürfen, machen wir das beste draus“, zeigt sich Seine Tollität begeistert, um dann zum Piratentanz einzuladen, inzwischen Evergreen im Ahlener Karneval. Bewegung ist gut gegen Frieren. Am Ende des viertelstündigen Auftritts übergibt Philip I. zwei Taschen randvoll mit Kamelle, damit die Kinder zumindest eine kleine Vorstellung von einem Rosenmontagszug bekommen. Weingumminachschlag gibt es dann in den kommenden Tagen von Pfarrer Willi Stroband. Denn der hat den an ihn verliehenen Prinzenorden vergessen.

Gruppenbild mit den Macherinnen von Ornat und Standarte: Judith Siwon und Ingrid Schwienhorst-Meier (oben v.l.) Foto: Ralf Steinhorst

In der Pause zeigt sich Stadtprinz Philip entspannt: „Es macht allen Spaß, auch wenn es dieses Mal Weiberfastnacht nur in kleiner Runde gibt“. Aber alle Vereine seien vertreten und überhaupt sei es wichtig, Kindern Karneval zu vermitteln.

Der Tourenplan ist eng getaktet, weiter geht’s zur Kostümmanufaktur Schwienhorst-Meier. Dort warten Ingrid Schwienhorst-Meier und Judith Siwon auf die Karnevalisten. „Danke, dass ihr so spontan Ornat und Standarte auf die Beine gestellt habt“, spielt der Prinz auf die extrem kurze Vorlaufzeit seiner Regentschaft an. Das ist zwei Prinzenorden wert.

In der TMG geht es ausnahmsweise mal indoor. Dort feiern die Unterstufenschüler ihre Mittagskarnevalsparty. Foto: Ralf Steinhorst

Zur Mittagszeit steuert der Tross die Therese-Münsterteicher-Gesamtschule an, dort geht’s in die Aula. „Das ist heute unser spezielles Mittagspausenangebot“, erklärt Abteilungsleiterin Sonja Voß die Partystimmung der Unterstufe. Als I-Tüpfelchen gilt der Besuch des Stadtprinzen, der sofort zum Mikro greift: „Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob ihr auch tanzen könnt.“ Wieder gibt es den Piratentanz, wieder kommt Bewegung in die Menge. „Toll, wie ihr mitgemacht habt“, dankt Philip I.

Dankeschön für unbeschwerte Minuten: Im Hugo-Stoffers-Seniorenzentrum überreichte Martina Freund einen Präsentkorb an Adjutant Ingo Rütten Foto: Ralf Steinhorst

Bei einigen Stationen hängt sich ein Team der WDR Lokalzeit an die Jecken, wird später aufgrund der Vorkommnisse in der Ukraine aber wieder abgezogen. Statt Musik aus der Konserve begleiten die Happy Trumpets am Nachmittag die Narren. Unter anderem zum Hugo-Stoffers-Seniorenzentrum. „Zwei Jahre gab’s keinen Karneval hier – wir bringen aber trotzdem Frohsinn“, begrüßt Philip I. die Bewohner im Innenhof. Einige sind dort mit Abstand dabei, andere verfolgen das Geschehen aus den Fenstern. Auch hier stößt der Piratentanz auf Begeisterung. „Das hat ja super geklappt“, spendet der Prinz verbalen Applaus. Was dieser Besuch bedeutet, fasst Mitarbeiterin Steffi Seiling zusammen: „Es ist wichtig, in diesen Zeiten Freude ins Haus zu bringen“. Dafür bekommen die Jecken nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch eine Geschenkbox überreicht.

Am Nachmittag sind die Jecken komplett, als sich die Prinzenband Happy Trumpets der Tour des Prinzen anschließt. Foto: Ralf Steinhorst

Am Freitag geht der Prinz mit Gefolge weiter auf Tour, insgesamt werden es 23 Auftritte an beiden Tagen sein. Unterwegs sind sie mit einer Mission, wie „Adju“ Alexander Wilk erklärt: „Es ist wichtig, auch in düsteren Zeiten mal etwas Positives mitzunehmen.“