Beispiel für gelebte Solidarität

Christoph Meier hatte am Samstag die vermutlich weitesten Anreise. Den Weg von Westheim bei Marsberg bis zum Start im Ortsteil Lippborg hatte der 41-jährige Ultraläufer nicht zu Fuß zurückgelegt. Aber ab Lippborg ging es dann zusammen mit rund 70 Läuferinnen und Läufern per pedes zur ersten Station beim Münsterland-Sternlauf in Beckum, wo die erste Verpflegungsstation auf die Teilnehmer des Sponsorenlaufes erwartete.

Rechtzeitig Tische und Bänke aufgestellt

Auf dem Marienplatz in Ahlen 13 Kilometer weiter hatten die Mitglieder der hiesigen Kolpingsfamilie rechtzeitig Tische und Bänke aufgestellt; zur Stärkung gab es Müsli-Riegel, Bananen und reichlich Mineralwasser.

Die meisten der knapp 50 in Beckum Gestarteten stiegen in Ahlen aus. Nicht so Christoph Meier, der die gesamte Strecke bis zum Leonardo-Campus in Münster lief, wo alle fünf Sternläufe zugunsten der „Kinderkrebshilfe Münster“ endeten.Ehrensache für Gerd und Gesine Willer aus Lippetal, sich für diese Kinder als Organisatoren zu engagieren. Die Klinik und Poliklinik für Kinder und Jugendmedizin Pädiatrische Hämatologie/Onkologie des Universitätsklinikum Münster (UKM) ist eines der größten Kinderkrebszentren in Deutschland und nimmt Jahr für Jahr 110 bis 130 Kinder und Jugendliche auf. Mit dem Geld – statt Startgeld geben alle eine Spende – werden therapeutische Maßnahmen und Angebote für die Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen finanziert. Zusammengekommen sind auf diese Weise bei den bisherigen elf Sternläufen rund 230.00 Euro, wie Willer mitteilt. Dazu steuerte der 11. Sternlauf immerhin 32.000 Euro hinzu.

Münsterland-Sternlauf 2022 Foto: Dierk Hartleb

Als stellvertretender Bürgermeister begrüßte Serhat Ulusoy die Teilnehmer und sprach von einem beispielhaften Engagement. Der Sternlauf sei ein Zeichen für gelebte Solidarität für die Schwächsten in der Gesellschaft.

Auf dem Leonardo-Campus in Münster begrüßte die Direktorin der Klinik, Prof. Claudia Rössig, die Sternläuferinnen und -läufer. Für Christoph Meier geht es in 14 Tagen nach Berlin zum Mauerlauf. Der führt über 100 Meilen. Am 29. Juli 2023 ist der Westheimer mit Sicherheit wieder dabei, wenn es zum 12. Sternlauf Münsterland geht.