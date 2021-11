Kaum hatte der Förderverein St. Marien in Vorhelm den Flyer erstellt, trudelten auch schon die ersten Spenden ein. Sie gehen an eine Einrichtung in Dernau.

Vielen Kindern wurde durch das Hochwasser im Ahrtal der Ort zum Spielen, Lachen und Lernen genommen. Vieles wurde zerstört oder wie der Kindergarten St. Johannes Apostel in Dernau, komplett abgerissen.

„Uns war es ein großes Anliegen auch einen Beitrag zum Wiederaufbau zu leisten“, erklärt Isabel Müller, Vorsitzende des Fördervereins Kindergarten St. Marien in Vorhelm. Dank der Initiative von Nina Humberg, ebenfalls vom Förderverein, konnte der Kontakt zum Kindergarten St. Johannes Apostel in Dernau bei Ahrweiler hergestellt werden. Schnell wurde ein Flyer erstellt und im Vorhelmer Kindergarten sowie über die sozialen Medien verteilt. Kurze Zeit später kamen auch schon die ersten Spenden auf dem Konto an.

Ein stattlicher Betrag, in Höhe von 500 Euro kam als Einzelspende vom Kindergarten „Heilig Geist“ in Emmerich. „Meine Kollegin der Kita Heilig Geist war durch die sozialen Medien auf unsere Aktion aufmerksam geworden“, so Sylvia Meininghaus. „Sie fand die Idee so toll, dass sie einen Teil des Erlöses des alljährlich wiederkehrenden Spendenlaufs zu unserer Aktion beisteuern wollte“, so die Kitaleiterin weiter. Nicht zuletzt durch diese hohe Spende kam ein Gesamtbetrag in Höhe von 2021 Euro zusammen. „Mit so einer hohen Spendenbereitschaft hatten wir nicht gerechnet“, freut sich Nina Humberg.

Wer gern noch an die Kita in Dernau spenden möchte, kann dieses gern unter folgende Bankverbindung tun: Förderverein St. Johannes Apostel IBAN DE66 5775 1310 0000 1080 84. Stichwort: „Spende Vorhelm“.