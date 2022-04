Belange der Behinderten im Blick

Gleich zwei Personalien behandelte der Beirat für Menschen mit Behinderung in seiner Sitzung am Dienstagnachmittag. Zum einen stellte sich Stefanie Kosbab, neue Beigeordnete für Soziales, vor. „Ich möchte gerade auch von den Menschen mit Handicap erfahren, wo der Schuh drückt“, ermunterte sie die Beiratsmitglieder, sie gerne anzusprechen. Auch weil sie als Mensch ohne Behinderung sich natürlich nur bedingt in deren Situation hineinversetzen könne.

Zum anderen hat vor einigen Wochen Dr. Heike Paterak die Aufgabe als Koordinatorin für den Beirat angetreten und unterstützt damit den Vorsitzenden Friedel Paßmann und Geschäftsführerin Stefanie Lahme. Paterak ar­beitet seit 20 Jahren in der Stadtverwaltung und war bisher überwiegend im Sozialbereich tätig. Zurzeit überarbeitet sie auch den Leitfaden für Menschen mit Behinderung. Friedel Paßmann hätte sich gerne die Einrichtung einer Stelle eines Behindertenbeauftragten gewünscht, die es vor über 20 Jahren schon einmal gab, zeigte sich aber dennoch froh, dass nach langem Drängen dann wenigstens die Koordinationsstelle eingerichtet wurde.

Dr. Heike Paterak (l.) ist die neue Ansprechpartnerin in der Verwaltung für den Beirat für behinderte Menschen. Vorsitzender Friedel Paßmann und Geschäftsführerin Stefanie Lahme freuen sich auf die Zusammenarbeit. Foto: Ralf Steinhorst

Wie wird es um die Barrierefreiheit im überarbeiteten Stadtpark bestellt sein, der in wenigen Wochen eröffnet wird? Jörg Pieconkowski von den Umweltbetrieben gab dazu eine Übersicht. So wird der Park zum Beispiel zukünftig auch vom Krankenhauseingang aus über Rampen barrierefrei erreichbar sein. „Das war ein großer baulicher Aufwand“, so Pieconkowski. Rampen sind aus diesem Grund auch auf dem großen Spielplatz zu finden, die so auch von Rollstuhlfahrenden genutzt werden können. Auch seien viele Elemente eingebaut worden, die die Motorik fördern. Für Kinder aus der „Pampersliga“ seien ebenfalls genügend Spielmöglichkeiten vorhanden. Die Parkbänke wurden überwiegend mit hohen Armlehnen ausgestattet, die sich gut als Aufstützhilfen eignen. Im Bereich der Pergola wurden gerade für Sehbehinderte stark riechende Pflanzen gepflanzt, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Friedel Paßmann lobte die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Beirat bei der Entwicklung des Stadtparks.

Jörg Pieconkowski machte darauf aufmerksam, dass der neue Spielplatz am Juk-Haus ebenfalls barrierefrei angelegt ist. Allerdings wies er auch darauf hin, dass gerade barrierefreie Geräte auch im Unterhalt sehr teuer sind, weil sie starkem Vandalismus ausgesetzt sind. Hier seien bei Drehscheiben zum Beispiel die Bremshebel betroffen.