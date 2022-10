Berat hat Spaß an politischer Arbeit

Der 15-jährige Ahlener Berat Aydogdu hat eine Woche lang in den Politikbetrieb Berlins geschnuppert und so einen spannenden Einblick in die politische Arbeit des heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup bekommen. Zurzeit geht Berat in die zehnte Klasse des Städtischen Gymnasiums. Neben dem Recherchieren und Unterstützen der Mitarbeitenden im Berliner Büro begleitete Berat den Abgeordneten zu parlamentarischen Terminen und Ausschusssitzungen.

Motiviertes Team

„Ich kann so ein Praktikum jedem und jeder Politikinteressierten nur ans Herz legen. Man lernt viel über die politische Arbeit und es macht auch einfach sehr viel Spaß, in einem so motivierten und engagierten Team zu arbeiten“, sagte Berat anschließend.

Bernhard Daldrup zeigte sich ebenfalls zufrieden: „Ich freue mich, wenn ich jungen Menschen aus meiner Heimat Einblick in meine Arbeit ermöglichen kann.“

Bewerbungen für Interessierte aus dem Kreis Warendorf an einem Praktikum im Bundestagsbüro von Bernhard Daldrup sind möglich per E-Mail an bernhard.daldrup@bundestag.de.