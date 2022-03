Bereicherung des Schullebens

25 Jahre gibt es den Förderverein am Berufskolleg Ahlen. Ziel war und ist es, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrieben zur Qualitätssteigerung schulischer Angebote beizutragen. Und auch, durch Finanzspritzen Aktionen zu ermöglichen.

Der Vorstand des Fördervereins am Berufskolleg Ahlen: In der jüngsten Sitzung ging besonderer Dank an die beiden Gründungsmitglieder Bernd Schäper (r.) und Elke Stegemann (2.v.l.).

Seit einem Vierteljahrhundert unterstützt der Förderverein des Berufskollegs Ahlen zahlreiche Maßnahmen und Projekte, die das Schulleben bereichern.

Dass die diesjährige Sitzung des Fördervereins des Berufskollegs Ahlen dementsprechend etwas ganz Besonderes war, das sahen die Teilnehmenden schon zu Beginn. An allen Plätzen lagen kleine Pralinenpäckchen, aber nur wenige wussten, warum das so war. Bernd Schäper, ehemaliger Schulleiter des Berufskollegs und Gründungsmitglied des Vereins, lüftete das Geheimnis. Der Förderverein feierte sein 25-jähriges Bestehen. Am 4. Dezember 1996 wurde er in einer Sitzung mit 17 Mitgliedern gegründet.

Ziel des Vereins war und ist es, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben vor Ort Maßnahmen zu fördern, die im Sinne einer umfassenden Bildung zur Qualitätssteigerung und -sicherung schulischer Angebote beitragen. Neben den Mitgliedsunternehmen tragen zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam mit dem Vorsitzenden Dr. Timm Hüttemann mit großem Engagement dazu bei, den „Geist der Satzung“ mit Leben zu füllen, wie der Rückblick auf den Geschäftsbericht des Jahres 2021 eindrucksvoll bestätigte.

Webcams gesponsert

Die stellvertretende Vorsitzende Ulrike Borgstedt berichtete mit Unterstützung des Schulleiters Ingo Weißenborn und weiterer Kolleginnen und Kollegen über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. An vielen Stellen hatte der Förderverein mit Finanzspritzen und Spenden geholfen, das Schulleben zu bereichern und Aktionen zu ermöglichen. So sponserte der Verein Webcams, gab einen Zuschuss zu einheitlichen Taschenrechnern für die Schülerinnen und Schüler der höheren Handelsschule und ermöglichte die Teilnahme an der Junior-Wahl durch den Kauf der Demokratieaktie. Besondere Unterstützung leistete der Förderverein im Rahmen der gemeinsamen Studienfahrt der Abgangsklassen. Erst durch gezielte Darlehensgewährung an einzelne Schülerinnen und Schüler, wurde die Teilnahme aller Absolventen ermöglicht.

Vorstandswahlen

Die Kassenprüfer bescheinigten der Schatzmeisterin Elke Stegemann, die seit der Gründung des Vereins dieses Amt verlässlich ausführt, eine ordentliche Buchführung und beantragten die Entlastung des Vorstands.

In diesem Jahr standen einige Wahlen an und so ist der Förderverein personell nun wie folgt aufgestellt: Als Vorsitzender wurde Dr. Timm Hüttemann wiedergewählt, der mit den Worten „Mir macht die Arbeit hier viel Freude“ die Wahl dankend annahm. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden Ulrike Borgstedt und Bernd Schäper als Stellvertreter, Elke Stegemann als Schatzmeisterin, Michael Nawrath und Sebastian Sydow als Kassenprüfer und als Beisitzer stehen nun Suzanna Quijano und Jürgen Lilienbecker zur Verfügung.

Am Ende der Sitzung dankte Timm Hüttemann den Teilnehmenden und den Lehrkräften für ihr Engagement und versicherte, dass der Förderverein auch weiterhin die Schule in den verschiedenen Bereichen zielgerichtet, zukunftsorientiert und unbürokratisch unterstützen werde. Ein besonderer Dank ging an die Gründungsmitglieder Elke Stegemann und Bernd Schäper.