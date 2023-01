Berger: „Ahlen ohne Soldaten nicht denkbar“

Welche Auswirkungen die Lage in Europa auf Ahlen hat, beleuchtete Bürgermeister Dr. Alexander Berger beim Neujahrsempfang des Aufklärungsbataillons 7.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger dankte für den „Dienst an unserer Sicherheit“.

Nach Jahrzehnten, in denen es stets aufwärts ging und es schien, als sei alles im Überfluss verfügbar, sei die Gesellschaft durch Pandemie und Ukrainekrieg in eine Lage gekommen, wo alles in Frage gestellt wird. Diese Erkenntnis zog Bürgermeister Dr. Alexander Berger bei seinem Grußwort zum Neujahrsempfang in der „Westfalen-Kaserne“.

„Der Strompreis hat sich vervielfacht. Sowohl die Lebenshaltungskosten als auch die Zinsen steigen. Und auch die Pandemie hat uns noch nicht ganz aus ihrem Griff entlassen“, zählte er auf. „Menschlichkeit zu zeigen, ist in Notlagen das oberste Gebot. Deswegen macht es mich als Bürgermeister besonders stolz zu sehen, wie in Ahlen keine Worte verloren werden, sondern zur Tat geschritten wird.“ Aktuell hielten sich rund 700 Menschen, die vor den Verbrechen der russischen Armee geflüchtet sind, in Ahlen auf. „Sie haben bei uns sicheres Obdach vor Vertreibung, Kälte, Hunger, Dunkelheit und Tod gefunden.“

„Ahlen wird solidarisch bleiben“

Die Stadt werde solidarisch bleiben, solange es notwendig ist – humanitär wie militärisch. „In diesem Zusammenhang mein Dank an alle Soldaten des Aufklärungsbataillons 7, die in Litauen an vorgeschobener Stellung ihren Dienst für unsere Sicherheit verrichten.“

70 Jahre friedliche Zusammenarbeit in Europa zahle sich heute aus. „Die Nationen der freien Welt stehen zusammen“, so Berger. Er sei überzeugt, dass Bündnisse wie die Nato alle Großmachtsphantasien überdauern. „Heute müssen wir erkennen, dass gute Worte und prosperierender Handel den Willen zum Zerstören und Terrorisieren anderer Völker nicht aufhalten. Wir befinden uns seit einem Jahr auch in einem Krieg der Weltanschauungen.“ Dabei müssten die freiheitlichen Werte verteidigt werden.

„Wir dürfen auf unsere starke Bürgergesellschaft mit allem Recht stolz sein. Zu ihr zählen auch die Soldaten der Bundeswehr als Bürger in Uniform“, sagte das Stadtoberhaupt. Es handele sich nicht um gedrillte Befehlsempfänger, sondern gebildete und kritische Menschen. „Die Stadt Ahlen ist ohne die Bundeswehr gar nicht mehr zu denken.“ Ihr Engagement zeige sich unter anderem am Volkstrauertag oder auch bei der Sammlung für den Volksbund sowie innerhalb des Freundeskreises Ahlener Soldaten. „Die öffentlichen Gelöbnisse erlebe ich als Bekenntnis der Bundeswehr zu unserer Stadtgesellschaft.“