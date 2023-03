Berger: „Finanzierung kalkulierbar“

Die Diskussion über das Stadthaus will Bürgermeister Dr. Alexander Berger „nicht neu aufmachen“. Beim „Bürgerdialog“ am 27. März in der Stadthalle soll es vorrangig um das Konzept für das geplante Bürgerforum sowie die Gestaltung der Außenanlagen gehen. Auch die Kosten werden Thema sein.

Fragen und Antworten zum Bürgerforum am 27. März in der Stadthalle

Laden zum „Bürgerdialog“ am 27. März in die Stadthalle ein: Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Stadtbaurat Thomas Köpp und Kämmerer Dirk Schlebes (v.r.).

Den Wocheneinkauf erledigen, über den Markt bummeln, das Auto waschen oder Gartenabfall zum Wertstoffhof bringen – es gibt verschiedenste Dinge, für die viele Menschen den Samstagvormittag meistens fest verplant haben. So gesehen, mit Blick auf die gewünschte und erhoffte Resonanz, ist es vielleicht ganz gut, dass der ursprünglich für den 11. März geplante „Bürgerdialog“ aus organisatorischen Gründen verschoben werden musste. Nun steht der neue Termin fest, ein Montagabend: Am 27. März ab 18 Uhr in der Stadthalle soll es in einer öffentlichen, professionell moderierten Veranstaltung noch einmal schwerpunktmäßig um zwei Teilbereiche des Großprojekts „Bürgercampus“ gehen: um die Gestaltung der Außenanlagen und um das Raumkonzept für das Bürgerforum mit der neuen Stadthalle sowie Tagungs- und Unterrichtsräumen für die Volkshochschule.

„Wir wollen den Planungsstand erläutern, die Kosten darstellen und Fragen dazu beantworten“, beschreibt Bürgermeister Dr. Alexander Berger die Intention. Ihre Fragen können die Bürger auch schon vorab an die Mailadresse buergercampus@stadt.ahlen.de einsenden, um sie, wie Stadtbaurat Thomas Köpp erklärt, „ein bisschen zu sortieren“. Aber das ist kein Muss. Ihm sei es jedenfalls wichtig, dass nicht nur „bestimmte Interessengruppen“ zu Wort kommen, so Köpp. Er kündigt an, dass neben der Verwaltung an dem Abend auch Vertreter der Architekturbüros Gerber (Außenanlagen) und Scheidt Kasprusch (Bürgerforum) anwesend sein werden. „Und wir können ein neues 3D-Modell zeigen, dass die Kollegen von unseren Umweltbetrieben angefertigt haben.“ Dies werde hoffentlich eine plastische Vorstellung davon vermitteln, worauf die Ahlener sich freuen könnten: „Ein schlüssiges Gesamtkonzept, das den Stadtraum erheblich aufwertet.“ Dazu werde nicht zuletzt die beabsichtigte Renaturierung der Werse zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Weststraße beitragen. Die Mehrheit des Rates für dieses Konzept wähnt Köpp hinter sich. Die bisherigen Rückmeldungen, um die er die Fraktionen bis Ende Februar gebeten hatte, seien „überwiegend positiv“.

Gesamtkosten betragen rund 101 Millionen Euro

Bürgermeister Dr. Alexander Berger stellte im Pressegespräch klar, was, wenn es nach ihm geht, am 27. März kein Thema mehr sein soll: „Wir wollen nicht die Diskussion zum Stadthaus neu aufmachen.“ Jetzt gelte es, die Planung für das Bürgerforum ebenfalls „in die Endphase zu bringen“. Der „richtige Zeitpunkt“ dafür sei gekommen, auch mit Blick auf die Finanzierung, die aus Bergers Sicht wieder kalkulierbarer ist als noch vor wenigen Monaten. Alle „krisenhaften Szenarien“ seien nicht eingetreten, die Märkte hätten sich beruhigt, sowohl auf dem Energiesektor wie hinsichtlich der Baustoffpreise.

Stadthaus und Bürgerforum im Modell Foto: Stadt Ahlen

Stadtbaurat Thomas Köpp setzt für das Projekt „Bürgercampus“ unverändert Gesamtkosten von rund 101,7 Millionen Euro an, und zwar entgegen anderslautenden Darstellungen einschließlich der Außenanlagen und des Rückbaus der Bestandsgebäude. Auch Preissteigerungen und Risikorückstellungen seien „selbstverständlich“ berücksichtigt. „Fantasiesummen“ von 140 und mehr Millionen Euro, die zum Teil in der Öffentlichkeit kolportiert würden, entbehrten jeder Grundlage und seien nur dazu geeignet, die Debatte „emotional aufzuheizen“, so Köpp. Mit der Assmann-Gruppe stehe der Stadt überdies „ein sehr guter Projektsteuerer“ zur Seite: „Das sind Profis.“

Bringt man von den von Köpp genannten Gesamtkosten die bereits vom Land und der KfW-Bank bewilligten Zuschüsse in Abzug, bleiben laut Kämmerer Dirk Schlebes für die Stadt noch 95,85 Millionen Euro zu finanzieren. Davon sollen 46 Millionen am Kapitalmarkt aufgenommen werden. Bei einer Zinsbindung von 30 Jahren sei aktuell mit einem Zinssatz von drei Prozent zu rechnen. „Hätten wir vor zwei oder drei Jahren aufgenommen, hätten wir es billiger bekommen. Aber wir haben immer konservativ mit 2,5 bis drei Prozent kalkuliert und uns von der Niedrigzinsphase nicht blenden lassen“, betont Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Schlebes geht von einer durchschnittlichen jährlichen Zinsbelastung in Höhe von 1,19 Prozent des Haushaltsvolumens aus und wagt von daher die Prognose: „Dieses Projekt wird Ahlen nicht in die Haushaltssicherung führen.“ Wobei diese „grundsätzlich nicht auszuschließen“ sei, aufgrund anderer, unvorhersehbarer Einflussfaktoren.