Bergmänner und Bläser bringen Leben ins „Kulturgut Samson“

Der Förderverein „Kulturgut Samson“ hatte am Sonntag die Bewohner von Tönnishäuschen zu einem musikalischen Frühschoppen eingeladen.

Die Mitglieder des Ruhkohle-Orchesters konnten den Gästen des musikalischen Frühschoppens am „Kulturgut Samson“ auch einige Geschichten zu den gespielten Stücken erzählen. Nach der Eröffnung durch die Jagdhornbläser stand auch eine Hüpfburg bereit.

Ziehen Neue in die Nachbarschaft, ist es guter Brauch, dass diejenigen eingeladen werden, die schon länger im Umfeld leben. Im Fall des „Kulturguts Samson“ sind es zwar viele Altbekannte, die das historische Objekt derzeit auf Vordermann bringen, aber auf die Einladung mussten die Tönnishäuschener dennoch nicht verzichten.

Stammtischglocke kehrte zurück

Am Sonntag veranstaltete der Samson-Förderverein einen musikalischen Frühschoppen für die Bewohner der Kapellengemeinde. Eröffnet wurde dieser ganz klassisch mit den Klängen des Jagdhornbläserkorps Enniger-Vorhelm. Für die Kinder stand vor dem Haus eine Hüpfburg bereit und Hugo Liermann bot kleine Rundfahrten mit einem Oldtimertrecker an. Im Biergarten unter den Linden hatte der Förderverein zudem die urige Beköstigungshütte reaktiviert und den Grill angefeuert.

Der Förderverein Kulturgut Samson hatte am Sonntag zum Frühschoppen eingeladen. Foto: Christian Wolff

„Das macht schon Lust auf mehr“, meinte Kassierer Leon Schwarte, der trotz seiner unerwarteten Pflichten als Thronherr im Vorhelmer Schützenverein am Sonntagmorgen die Ordonanzen-Kluft anlegte. Sogar der Sonntagsstammtisch, der sich bis zur Schließung der Alten Schänke Samson vor mehr als 15 Jahren regelmäßig an dieser Stelle getroffen hatte, kehrte auf seine angestammten Plätze in der „Eckbank-Nische“ zurück. „Wir haben den Tisch für euch extra reserviert“, sagte Vorsitzender Willi Wienker. Im Gegenzug stellten die Herren ihre Stammtischglocke wieder auf.

Die Jagdhornbläser am Kulturgut Samson Foto: Christian Wolff

Die Jagdhörner hatten dann offenbar auch die dunklen Wolken vertrieben, die noch am Morgen für etwas Unmut gesorgt hatten. Passend zu den ersten Runden Freibier war auch das trockene Wetter wieder da, so dass sich das Geschehen sowohl drinnen als auch draußen abspielen konnte. Musikalischer Hauptakteur des Frühschoppens war das Ruhrkohle-Orchester aus Hamm. In den Pausen kümmerte sich Veranstaltungstechniker Steven Tammen um den guten Ton.

Eine Hüpfburg stand für die kleinen Gäste zur Verfügung. Foto: Christian Wolff

Der Vorstand des Fördervereins „Kulturgut Samson“ war mit der Resonanz der Veranstaltung sehr zufrieden, schließlich wurden ganz nebenbei neue Ideen ausgetauscht und Kooperationsmöglichkeiten ausgelotet. Das zeigte sich auch an den vielen freundlichen Eintragungen im Gästebuch des Vereins. „Wir konnten bei dieser Gelegenheit viele Fragen beantworten“, sagte Vize-Vorsitzender Ludwig Brinkkötter.