Bernd Kunst vervollständigt das Vorstandsteam

Mit leicht verändertem Vorstand geht der Verein für erneuerbare Energien („Verena“) in das Jahr seines 25-jährigen Bestehens. Zum Jubiläum soll im Herbst ein Jubiläumsabend stattfinden.

Ludger Wichmann vom Vorstandsteam nahm am Dienstagabend den Jahresrückblick vor. Gespräche mit Politik und Verwaltung waren Teil der Aktivitäten. So war Stadtbaurat Thomas Köpp zu einer offenen Vorstandssitzung eingeladen worden und Vertreter von „Verena“ hatten eine Fraktionssitzung der Grünen besucht. „Wir haben kundgetan, dass Ratsbeschlüsse wahrgenommen werden“, forderte Ludger Wichmann, bei Bürgerforum und Stadthaus den Passivhausstandard zu berücksichtigen. Der von der Verwaltung geplante Effizienzhaus-40-Standard erfordere wesentlich mehr Heizwärme. Auch wurde von „Verena“ die Klimaneutralität für das Neubaugebiet Handkamp eingefordert.

Zwei Solartische übrig

Das Solartischprojekt ist erfolgreich verlaufen, 16 Solartische wurden bisher gebaut, von denen noch zwei übrig sind. Die Abgabe der Solaranlage auf dem Dach der Overbergschule an Stadt und Schule ist noch in Bearbeitung. „Verena“ zählt aktuell 28 Mitglieder, Neumitglieder konnten auch bei Informationsveranstaltungen gewonnen werden.

Zu den Infoveranstaltungen gehörten zwei Vorträge zum Thema Wärmepumpen, die zeigten, wie groß der Informationsbedarf in der Bevölkerung dazu ist. Weiter war eine Radtour zum energieautarken Hof Grabenmeier unternommen worden.

Bei den Wahlen zum Vorstandsteam trat Anja Wichmann nicht mehr an. Das Team bilden weiterhin Frank Bodewig und Ludger Wichmann, Bernd Kunst kommt neu hinzu. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Manfred Röttjes im Amt bestätigt, Christa Quante-Ottemeier wird die Kasse prüfen.

Abendveranstaltung mit Referent

Im Herbst will„ Verena“, der Verein hatte sich im Februar 1998 gegründet, sein 25-jähriges Bestehen feiern. Dazu soll in einer Abendveranstaltung ein namhafter Referent eingeladen werden. Zunächst lädt der Verein am 28. März um 19 Uhr in das Bürgerzentrum zum Vortrag „100 Prozent erneuerbare Energien – wie geht das?“ von Dr. Peter Klafka ein, der darüber referiert, was heute schon möglich ist. Am 27. April um 19 Uhr findet dann in Kooperation mit der VHS im Heimatmuseum ein Vortrag über den aktuellen Stand der Batterieforschung statt, die Dr. Timo Brendel aus Sicht eines Chemikers beschreibt.