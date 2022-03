Berufliche Orientierung an 60 Ständen

Ausbildungsmesse „TAhlenT“ am 19. März

„Nach dem Riesenerfolg mit mehr als 1000 Besuchern in den letzten Jahren können wir jetzt wieder richtig loslegen.“ Joachim Fahnemann, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Münster-Ahlen, ist die Erleichterung anzusehen, in diesem Jahr die Ausbildungsmesse „TAhlenT“ präsentieren zu können. „In hybrid“, erklärt er, dass neben den rund 60 Ständen für eine berufliche Beratung auch Online-Angebote bis Ende März geschaltet sind. „1362 Bewerbern stehen aktuell 1400 Ausbildungsstellen zur Verfügung“, zieht Fahnemann Bilanz und freut sich über das positive Ergebnis in Pandemiezeiten.

Persönliches Kennenlernen

Der Ort der Messe ist geblieben, doch aus dem Autohaus Ostendorf ist Senger geworden. Die „TAhlenT“ öffnet am 19. März (Samstag) ihre Pforten von 10 bis 14 Uhr und findet unter der 3G-Regel statt. Es gilt Maskenpflicht im Gebäude.

Hausherr Jörg Hellwig macht deutlich, dass das persönliche Kennenlernen der Auszubildenden bei den Betrieben enorm wichtig ist. Da biete die Messe ein gutes Format, das sei eine Win-win-Situation. 60 Betriebe stellen sich vor.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit Geschäftsführer Jörg Hakenesch und Matthias Panick hat einen leicht zugänglichen Internetauftritt entworfen. Unter www.tahlent.de können Jugendliche sich bis Ende März auch online bewerben und finden darüber hinaus viele wichtige Details zum Bewerbungstraining.

Der Truck mit Infos über Berufe im Maschinenbau kann in diesem Jahr nicht kommen, doch der WFG-Geschäftsführer kündigte weitere Attraktionen auf dem Freigelände an. Begrüßen würde er auch die Begleitung durch die Eltern. „Leider mussten coronabedingt auch Praktikumsplätze abgesagt werden“, bedauert Hakenesch, dass diese Hilfe für die Berufsorientierung nicht gegeben war.

Azubis berichten aus ihrem Berufsalltag

Am 19. März stehen neben den Betrieben und Firmen auch die Auszubildenden im zweiten und dritten Lehrjahr für Gespräche bereit. Sie können aus erster Hand Einblicke in ihren Berufsalltag geben.

Auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger zeigte sich bei der Vorstellung sehr zufrieden darüber, dass nach zweijähriger Pause das beliebte Angebot einer Ausbildungsmesse mit kompetenten Ansprechpartnern wieder starten kann. Sein Dank galt allen Organisatoren, besonders der Agentur für Arbeit und dem Autohaus Senger.