„Berufsoptimisten“ planen für die Kids

„Wir sind von Beruf Optimisten“, sagt Sibylle Kordes vom Jugendamt und meint damit das Team, das in den letzten Wochen und Tagen an Terminen für die Ferienfreizeiten im kommenden Jahr gebastelt hat.

Zuversicht und einen positiven Blick in die Zukunft bedarf es in diesen Zeiten ganz ohne Zweifel. Das Orga-Team geht davon aus, dass sich das Infektionsgeschehen in der Weise entwickeln wird, dass zumindest in abgespeckter Form Angebote für Jungen und Mädchen während der Ferien gemacht werden können. „In der schulfreien Zeit sollen sie einfach mal den Kopf frei bekommen von der Pandemie, die ja auch den Unterricht in weiten Teilen bestimmt“, verspricht Sibylle Kordes unbeschwerte Betreuungsangebote mit Coronaschutz. Festgelegt wurden zunächst die Zeiträume, in denen die Ferienprogramme stattfinden. Was dann gemacht wird, darüber denkt das Team noch nach und informiert rechtzeitig. Familien können aber jetzt mit ihren Urlaubsplanungen beginnen.

Zeiträume festgelegt

Alle Termine stehen unter Vorbehalt. Weitere Informationen zu den einzelnen Ferienprogrammen gibt es im Jugendamt (Fachbereich Jugendförderung) bei Sibylle Kordes unter

01 78 / 1 06 50 13, E-Mail kordess@stadt.ahlen.de.

Osterferien

Jugendferienproramm im JZ Ost: 11. bis 14. April, 14 bis 20 Uhr

OGS-Kinderferienprogramm im Juk-Haus: 11. bis 14. April, 8 bis 16 Uhr

Sommerferien

„East-Side“-Jugendferienprogramm im JZ Ost: 27. Juni bis 8. Juli, 15 bis 21 Uhr

Mammutstadt (Zentrales Ferienspiel im Juk-Haus für Kinder von zweiter Klasse bis zwölf Jahren): 27. Juni bis 8. Juli, 10 bis 17 Uhr (alle weiteren Informationen dazu unter mammutstadt.de. Der Passverkauf wird frühzeitig bekanntgegeben. Der Verkauf erfolgt in den Schulen und Jugendzentren.

OGS-Kinderferienprogramm im JZ Ost: 25. Juli bis 5. August, 8 bis 16 Uhr (Anmeldungen in den OGS der Schulen)

Jugendferienprogramm im Juk-Haus: 25. Juli bis 5. August, 15 bis 21 Uhr

Herbstferien

OGS-Kinderferienprogramm im JZ Ost: 4. bis 7. Oktober, 8 bis 16 Uhr (Anmeldungen in den OGS der Schulen)

Jugendferienprogramm im Juk-Haus: 4. bis 7. Oktober, 14 bis 20 Uhr

Weihnachtsferien

Rockfestival „Helldorado“ im JZ Ost: 27. und 28. Dezember ab 19 Uhr